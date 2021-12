17 au 27 février 2022: retour du volet gastronomique à Montréal en lumière

Le volet gastronomique de Montréal en lumière est de retour dans sa forme habituelle pour la 23e édition du festival, après la programmation virtuelle de l’an dernier en raison de la pandémie. Pour l’occasion, l’organisation va faire la part belle aux saveurs et aux plaisirs de la table des peuples autochtones.

Ainsi, du 17 au 27 février 2022, les gourmands pourront se régaler en faisant des découvertes culinaires dans les restaurants et les hôtels participants.

Le thème «Savourer notre nordicité» va mettre en vitrine la gastronomie autochtone, ce qui va de soi en cette période de réconciliation et de mains tendues. Ainsi, les chefs Lysanne O’Bomsawin, Rich Francis, Sheila Flaherty, Norma Condo, Joseph Shawana, Sean Sherman, Maxime Lizotte et Shawn Adler partageront leur savoir-faire, tout comme le domaine viticole Nk’Mip. C’est la commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Marie-Ève Bordeleau, qui est porte-parole de ce volet.

Dans le cadre de la programmation gourmande, présentée par Gestion de patrimoine Scotia, on a invité les chefs internationaux Rémy Havetz, Charles Coulombeau, Pam Yung, Bo Bech ainsi que les chefs étoilés Michelin Julien Royer et Andy Doubrava. Le chef torontois Nick Liu va aussi débarquer à Montréal, où il pourra croiser les chefs québécois Stéphane Modat, Martin Gagné et Dominic Labelle.

Les vignerons Harald Thiel (Hidden Bench), Mark Haisma, Fabienne et Gilles Robin ont aussi ajouté le festival à leur agenda.

Plusieurs forfaits sont offerts, dont Couette & gastronomie et le tout nouveau, baptisé Expérience Montréal en lumière, lequel inclut deux nuitées au Double Tree par Hilton ou à l’Hôtel Monville, des repas gourmands et un concert de Pierre Lapointe, le 18 février, à 20 h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

«Montréal en lumière, c’est des spectacles aux styles musicaux variés, un volet gastronomique qui met, une fois de plus, l’eau à la bouche, ainsi qu’un site extérieur renouvelé où le patin sera à l’honneur. Au cours de cette 23e édition, nous souhaitons inviter les Montréalais et Montréalaises ainsi que toutes les régions du Québec à venir célébrer l’hiver à Montréal», a indiqué dans un communiqué Jacques Primeau, directeur général du festival, mardi.

Toute la programmation est disponible en ligne (montrealenlumiere.com).