Je viens de vivre 27 jours « à l’ancienne », c’est-à-dire sans télévision et sans radio.

Comme dans le bon vieux temps où il n’y avait que la « gazette », comme disait ma grand-mère, j’ai quand même continué à lire mon Journal de Montréal. Il y a des limites au renoncement. Dans l’avion me ramenant à Montréal, j’ai fait le point sur ces jours à l’ancienne pour conclure n’avoir rien manqué.

Je crois même en être revenu plus riche. Culturellement, parce que pour le reste... ! C’est vrai que j’ai raté la vie mouvementée des policiers de District 31. Ayant eu la prévoyance d’enregistrer les épisodes, je pourrai d’ici peu renouer avec les déroutantes histoires de Luc Dionne. J’ai aussi enregistré Si on s’aimait, que je regarderai en passant par-dessus le « minouchage » ennuyeux de Guillaume et Émily.

À Paris, on n’a pas de mérite à vivre sans télé ni radio. Il y a toujours une salle de cinéma à portée de marche et un choix de films qu’aucun cinéphile enragé n’arriverait à épuiser. Il y a aussi un musée à chaque coin de rue. À l’Espace Vuitton, j’ai vu la collection des frères Morosov. Ces millionnaires russes collectionnaient les tableaux comme on collectionne les cartes de hockey. Il y a des chefs d’œuvre, plusieurs beaux tableaux et pas mal de croûtes. C’est pas parce qu’on est riche, qu’on a du goût.

DES SCULPTURES QUI SE CONSUMENT

En plein cœur de Paris, le milliardaire François Pineault vient de transformer en musée la Bourse de Commerce, construite au 18e siècle. Je suis resté bouche bée devant sa collection d’œuvres contemporaines, dont une installation stupéfiante de sculptures en cire de l’artiste suisse Urs Fisher. Dans l’immense rotonde, les flammes consument l’imposante installation sous nos yeux. À la fin de l’expo, le 16 janvier, il ne restera que des monticules de cire.

En mangeant avec deux petites nièces qui vivent à Paris, Clémence et Pauline Fournier, j’ai appris qu’En direct de l’univers avait rendu hommage à Louise Deschâtelets. Merci, France Beaudoin d’avoir invité Pauline à chanter à Montréal, toutes dépenses payées. « Louise fut très émue en m’apercevant », m’a dit Pauline.

Josselyne Chamarat, une Parisienne dévoreuse de littérature québécoise, m’a appris qu’Antonine Maillet avait été promue commandeur de la Légion d’honneur et décorée par le président Macron lui-même. Un honneur qu’aurait pu mériter Marie-Claire Blais dont j’ai lu le décès dans Le Journal.

À l’automne 1959, à la suggestion de Gilles Vigneault, qui était intarissable sur son talent, j’avais fait une entrevue avec elle pour le magazine Perspectives dont c’étaient les premiers numéros. À 20 ans, elle venait de publier La belle bête.

J’AVAIS PRIS CONGÉ DE CUISINE

Où qu’on soit, les mauvaises nouvelles nous rejoignent toujours. Rita Letendre, une peintre abénaquise originaire de Drummondville, est morte le 20 novembre. Elle fut ma voisine à Notre-Dame-de-Grâces, alors qu’elle habitait avec mon confrère de classe Ulysse Comtois, peintre, lui aussi. Rita s’installa à Toronto après avoir épousé le sculpteur israélien Kosso Eloul. Un grand tableau d’elle, dont j’ai fait don au Musée des Beaux-Arts de Montréal, fut longtemps exposé dans le couloir donnant accès à la salle Bourgie.

Durant ces 27 jours à l’ancienne, j’avais décidé de prendre congé de cuisine. Nous avons donc mangé au restaurant chaque jour. Au retour, pendant que je préparais le souper, Maryse m’a confié qu’elle n’avait jamais si bien mangé que ce dernier mois ! J’ai failli répliquer que dans la « vraie vie à l’ancienne », c’est la femme qui cuisinait. Pas le mari !