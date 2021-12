Après les Nordiques, un ministre du Baseball

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon assume maintenant les fonctions de ministre du Baseball et des Expos, mais n’est pas prêt à signer un chèque en blanc à des promoteurs afin de mettre un «troisième stade au bilan du gouvernement».

Québec pourrait financer un projet de stade de baseball à Montréal s’il est rentable et acceptable socialement. «Je suis en discussion avec les promoteurs depuis quelques mois», a indiqué le ministre de l’Économie, indiquant que c’est lui le ministre du Baseball. «On va laisser aux promoteurs le soin de faire la présentation de leur projet à la population. Et, on n’est pas là encore.»

Selon le quotidien La Presse, le groupe de Stephen Bronfman a demandé au gouvernement du Québec une contribution financière de plusieurs centaines de millions de dollars pour la construction d’un nouveau stade de baseball à Montréal.

Québec étudierait cette proposition.

«Nous, au gouvernement, il n’y a rien à annoncer présentement. J’ai eu des pourparlers avec eux autres, absolument», a-t-il mentionné lors d’une courte mêlée de presse à l’Assemblée nationale mardi.

Avant d’allonger des sommes publiques pour la construction d’un stade, le ministre attend de «voir les retombées» possibles pour le Québec.

M. Fitzgibbon admet avoir vu «des morceaux» du projet. Il estime cependant que c’est aux promoteurs d’en faire la présentation à la population. «Il faut qu’il soit socialement acceptable. Après ça, il y aura d’autres discussions», a-t-il dit.

Le ministre ne veut surtout pas répéter les erreurs du passé et financer en grande partie des infrastructures sportives qui resteront vides et ne seront pas rentables.

«Je peux garantir à la population du Québec [...]: il n’y aura pas de troisième stade dans le bilan du gouvernement de la province de Québec», a déclaré M. Fitzgibbon. «Les gens ont vu le film, on n’a pas aimé ce film-là.»

Refus des partis d'oppositions

Les partis d’opposition ont rejeté en bloc l’idée d’investir dans la construction d’un stade de baseball neuf au centre-ville de Montréal.

«Quand on nous dit: ça va être à coût nul pour les Québécois, je veux dire... on prend les gens pour des cons», a déclaré la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, précisant qu’elle serait contente néanmoins d'avoir du baseball pour Montréal. «La réalité, c'est que ces investissements-là coûtent de l'argent aux contribuables.»

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, estime que le gouvernement devrait avoir d’autres priorités.

«Un stade de baseball à coût nul, là, c'est comme un troisième lien carboneutre, c'est prendre les Québécois pour des valises. Il n'y a personne qui croit à ça», a-t-il affirmé.

Joël Arsenault du Parti Québécois soutient aussi qu’il ne s’agit pas d’une bonne façon d'investir les fonds publics. Questionné sur l’appui du PQ au financement de l’amphithéâtre de Québec à une autre époque, M. Arsenault a signalé «qu’on peut tirer des leçons de notre expérience!»

Lors de la période de questions, le député solidaire Sol Zanetti a demandé au gouvernement d’offrir de la bonne nourriture aux aînés qui vivent en CHSLD avant de financer «une demi-équipe de baseball professionnelle à Montréal.»

