Ce Québec où on ne peut plus rien dire

Dans la société québécoise d’aujourd’hui, c’est-à-dire celle qui est affranchie de tous les tabous, de tous les interdits et de toutes les déviances, seuls les marginaux et les minoritaires sociaux, sexuels et religieux sont autorisés à juger les autres.

C’est ainsi qu’ils utilisent des mots comme des armes pour combattre ceux qu’ils prennent pour leurs adversaires et leurs ennemis, c’est-à-dire la majorité francophone. Selon eux, nous serions devenus racistes, anglophobes, islamophobes et non seulement homophobes, mais transphobes. À noter que les gais « normaux » deviennent aussi la cible de ces mêmes minoritaires, qui carburent à la victimisation.

« Laissez les transgenres tranquilles », écrivait samedi une chroniqueuse de La Presse. « Quelle importance que le permis de conduire précise le sexe du détenteur ? » disent les trans. Donc, on l’enlève selon les exigences de leur lobby.

D’ailleurs, il en va de même pour les deux mots les plus sacrés jadis du vocabulaire, à savoir père et mère. Au Québec, les fonctionnaires ont inventé parent 1 et parent 2 pour désigner les personnes responsables d’enfants.

Ventres à louer

Des féministes ultras militantes ne considèrent guère les mères porteuses comme des ventres à louer. Cette marchandisation du corps devient à leurs yeux l’expression du libre choix de la mère porteuse, donc un geste qui échappe ainsi à tout jugement moral.

Mon confrère Christian Rioux, chroniqueur au Devoir, a fait preuve d’un courage admirable la semaine dernière. En tant qu’homme, précisons-le, il a signé un texte « Bébés en solde ». Il écrit que, sur le site ontarien canamcryo.com, des clients sélectionnent les caractéristiques de leur poupon et peuvent choisir un donneur de sperme ou d’ovule en cliquant sur « ajouter au panier ».

La France interdit toute gestation pour autrui (GPA) sur son sol, mais le Québec est en train de se mettre à la remorque de la loi canadienne, qui précise cependant que la GPA ne doit pas être rémunérée. Mais comment le savoir si les partis en présence font une entente secrète ?

Le Canada de Trudeau est fier d’être un pays accueillant pour le tourisme procréatif, tel que révélé par une enquête de 2018 dans le Globe and Mail citée par Christian Rioux. Dans quelques provinces canadiennes, près de 50 % des bébés nés de GPA seraient destinés à des étrangers.

Enfants fabriqués

Le Québec suivra cette voie. Et peu de gens semblent troublés par ces pratiques. Car nombre de Québécois veulent paraître de leur époque et refusent de s’interroger vraiment sur le commerce où les ventres sont offerts aux parents obsédés d’avoir un enfant. Devant cette réalité, le législateur se sent un devoir moral d’assurer un statut légal à l’enfant anonyme. Un enfant fabriqué en laboratoire, pour parler brutalement.

Le sous-terrain sur lequel repose notre civilisation judéo-chrétienne est soumis à des secousses séismiques que la majorité des citoyens soit ignore, soit refuse de regarder en face.

Le Québec secoué par sa propre déchristianisation en quelques décennies est désormais dépourvu de repères à la fois moraux, philosophiques et sociaux. Alors il laisse le Canada et sa conception du progrès s’imposer à lui.

Ne nous étonnons pas si nous avons perdu une partie de notre âme, qui erre maintenant au gré des modes et des pressions culpabilisatrices de nouveaux clercs, qui imposent leur vision d’un monde nihiliste.