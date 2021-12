Des pannes majeures d’Amazon touchent des milliers de personnes

Des sites web d’Amazon et hébergés par leurs services ont planté aux États-Unis à quelques semaines de Noël, a rapporté le New York Post mardi midi.

« Il y a des pannes majeures. Ça montre à quel point ces infrastructures peuvent être fragiles », confirme au bout du fil le PDG de StreamScan, Karim Ganame.

« On ignore encore si c'est lié à un cas de cyberattaque ou si c'est un problème lié à leur réseau », ajoute l'expert en sécurité.

Ces pannes causeraient des problèmes aux utilisateurs d’Alexa, des sonnettes de porte Ring et de Disney Plus, selon The Verge. D’après The Independent, la plateforme Amazon Web Services (AWS) est touchée de plein fouet.

Au Québec ?

Mardi après-midi, AWS a répondu, de Toronto, en anglais, au Journal en pointant une page web, qui indique que les zones québécoises ne sont pas touchées par les pannes, mais que cela affecte plutôt la zone «US-EAST-1».

« La panne ralentit les activités de certains de mes clients. J’en ai qui sont dans le cinéma et qui ne sont plus capables de projeter les images sur leur site web», a cependant souligné le consultant en marketing numérique Titan Interactif, Samuel Parent, quand on lui a demandé si les effets se font sentir dans la province.

-D’autres détails suivront.