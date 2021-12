«Il y a un désir de revanche» - Sean Thomas Erlington

Loin d’être du type à sortir la cassette, le porteur de ballon Sean Thomas Erlington ne cache pas que certains ont la mémoire longue dans le vestiaire des Tiger-Cats de Hamilton.

Dimanche prochain, la formation ontarienne tentera de mettre la main sur la coupe Grey en défaisant les Blue Bombers de Winnipeg, l’équipe qui l’avait privée du sacre lors de l’ultime match de la saison 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF).

«Chez les joueurs qui étaient présents en 2019, je crois qu’il y a un désir de revanche, même s’il ne s’agit pas exactement de la même équipe qui nous a vaincus cette année-là. Je pense que même si le mot revanche n’est pas prononcé dans notre vestiaire, c’est quelque chose qui est dans nos pensées», a indiqué Thomas Erlington, lorsque joint au bout du fil mardi.

Par ailleurs, les «Cats» auront un avantage supplémentaire sur leurs rivaux du Manitoba comparativement à 2019, quand l’affrontement s’était tenu à Calgary. En effet, le match de la Coupe Grey 2021 sera disputé sur leurs terres au Tim Hortons Field.

«Sans dire que c’était comme jouer à Winnipeg, on s’entend que les partisans étaient pas mal plus dans le camp des Blue Bombers. Nous allons pouvoir bénéficier de l’avantage de la foule cette fois-ci», a dit avec délectation le produit des Carabins de l’Université de Montréal.

«Choyé»

Sur une note plus personnelle, Thomas Erlington considère être un privilégié.

«Je me sens choyé de pourvoir disputer ce match deux fois en autant de saisons, a-t-il dit. Il y a de l’enthousiasme dans notre vestiaire. Même les vétérans qui ont atteint cette étape à plusieurs reprises dans leur carrière sont excités.»

Le Québécois a connu une bonne campagne dans le champ arrière des Tiger-Cats en 2021, lui qui dispute sa quatrième saison au sein de la LCF.

En 12 parties, il a couru avec le ballon en main 70 fois pour des gains de 356 verges et quatre touchés. Thomas Erlington a aussi attrapé 20 passes pour 129 verges et un majeur.

«J’ai connu une bonne saison. Je n’ai pas trop fait d’erreurs et j’ai donné ce que j’avais à donner avec les opportunités qu’on m’a offertes.»

«Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une saison incroyable pour moi, a ajouté le perfectionniste. Le fait de pouvoir compétitionner pour la coupe Grey, c’est comme la cerise sur le sundae de ma saison.»

L’importance de l’effort

Sélectionné au huitième et dernier tour du repêchage de 2017 par les Tiger-Cats, Thomas Erlington déjoue les probabilités depuis qu’il a fait le saut dans la ligue.

Quel conseil donnerait-il donc à un jeune athlète qui désirerait faire comme lui et vivre de sa passion du football?

«Il n’y a pas de recette miracle, mais c’est vraiment important de toujours donner son 100 %, que ce soit dans les parties, les entraînements, la saison morte ou l’apprentissage du livre de jeux», a répondu l’homme de 29 ans.

«Les entraîneurs et les recruteurs sont capables de voir les footballeurs qui en donnent plus. La détermination et l’effort permettent toujours d’aller plus loin.»

