Indonésie: le bilan de l'éruption du volcan Semeru relevé à 34 morts

Lumajang | Le bilan de l'éruption destructrice du volcan indonésien Semeru a été relevé mardi à 34 morts, a annoncé Abdul Muhari le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes.

«Le dernier bilan reçu est à ce stade que 34 personnes sont mortes, 17 sont portées disparues» après l'éruption survenue samedi qui a recouvert de cendres et dévasté plus d'une dizaine de villages, a indiqué le responsable à l'AFP.

Le bilan avait atteint 22 morts la veille et des dizaines de blessés dont beaucoup avec des brûlures.

Le plus haut sommet de l'île de Java a projeté samedi un vaste panache de cendres et provoqué des flots de boue brûlante et des nuages de cendre qui ont envahi des villages situés sur ses flancs.

Des rues entières ont été comblées par des amas de cendres grises et de boue, recouvrant des camions ou des maisons jusqu'au toit.

Les sauveteurs travaillent dans des conditions difficiles pour rechercher des survivants et des corps, parmi les débris, la boue et la cendre.

Des chiens ont été envoyés pour les aider dans leurs efforts.

Le volcan montre une activité intermittente, avec plusieurs éruptions chaque jour de moindre ampleur depuis le week-end, et plus de 3500 habitants ont dû être évacués de la zone.

Des milliers de maisons et bâtiments ont été endommagés dont 24 écoles, selon les données provisoires du centre AHA de gestion des catastrophes de l'Asean.

Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s'approcher à moins de cinq kilomètres du cratère, l'air saturé de poussières de cendre dans la zone étant dangereux pour les personnes vulnérables.

Le Semeru, qui culmine à 3676 mètres, a connu de nombreuses éruption ces dernières décennies mais rarement aussi destructrices.

L'Indonésie est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. L'archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs.