La Couronne demande au jury d'utiliser son «gros bon sens»

Les membres du jury doivent utiliser leur «gros bon sens» devant la version «cousue de fils blancs» de la belle-mère de la fillette de Granby, accusée de son meurtre et de séquestration, a soutenu la Couronne dans sa plaidoirie.

• À lire aussi: La défense laisse planer un doute

• À lire aussi: Récit d’horreur de la mort d’une fillette de seulement sept ans

« L’accusée ne se souciait pas de la mort de [l’enfant], qui elle était probable avec les gestes posés. Il y avait connaissance que la mort était probable. L'accusée a développé un sentiment d’aversion envers [elle]», a soutenu Me Jean-Sébastien Bussières.

Le procureur de la Couronne a frappé fort en présentant ses derniers arguments au jury.

Il a lu de nombreux textos envoyés par l'accusée dans les mois précédents le drame survenu le 29 avril 2019.

Selon lui, ceux-ci permettent de «comprendre l'animosité» qui habitait la femme aujourd'hui âgée de 38 ans envers la fillette.

Dans de plusieurs messages, une importante frustration semble se dégager et elle utilise un langage injurieux.

Elle dit notamment ne pas être capable de la regarder, que l'enfant lui «lève le coeur» et qu'elle a décidé de la «laisser dans sa pisse».

«Demandez-vous si c'est vrai quand elle vous dit qu'elle l'aimait», a souligné Me Bussières au jury.

«Exaspérée»

Le procureur a affirmé qu'elle était «exaspérée de devoir composer avec cette enfant qui crie et tente de retrouver sa liberté».

«L'accusée ira lui ajouter plus d’une fois des couches de ruban adhésif, poursuit-il. Pour l’immobiliser complètement, elle s’assure de l’attacher "ben comme il faut" en enroulant [l’enfant], notamment à la hauteur de son visage, dans plus d’une direction, et causant son décès.»

Tout comme l'avocat de la défense hier, Me Bussières a invité le jury à se poser plusieurs questions afin d'en venir à un verdict.

Il a toutefois insisté que le jury devra utiliser son «gros bon sens».

L'accusée avait témoigné comme quoi elle avait enroulé l'enfant de ruban adhésif, dans le but de la « protéger » pour éviter que des meubles empilés en barricade lui tombent dessus.

Le procureur de la Couronne ne semble pas adhérer à cette version des faits, disant qu'elle est «cousue de fils blancs».

«Est-ce qu'à la base, d’apposer des couches de ruban de déménagement, pas du petit scotch tape, du ruban de 5 centimètres, de passer par-dessus la tête, les cheveux, le visage, ça constitue un danger de nature à causer probablement la mort d’un enfant ?», s'est demandé tout haut Me Bussières.

Un glissement

Selon Jean-Sébastien Bussières, il n'est pas impossible que le «tape» qui était sur le visage de l'enfant est fini par bloquer ses voies respiratoires.

Il a rappelé que comme l'enfant se débattait afin de se dégager, le ruban aurait pu effectuer un «glissement».

La plaidoirie de la Couronne se poursuit cet après-midi au palais de justice de Trois-Rivières.

Quelques extraits des textos :

15 novembre 2018 : «Elle m'a menti toute la matinée, je ne peux m'occuper d'elle»

14 janvier 2019 : «[Nom de l'enfant] veut pas “full” me voir, face de constipée, je l'envoie dans sa chambre»

14 février 2019 : «[Nom de l'enfant] a uriné ce matin, encore, mais là, je la laisse dans sa pisse»

22 février 2019 : «[...] Je lui réponds qu'elle va passer une fin de semaine de marde, parce qu'elle a une habitude de marde» 14 mars 2019 : «[...] Elle aime mieux mentir. Je le vois dans son attitude, elle a peur encore et elle fuie la conversation» 15 mars 2019 : «[...] Je suis désolée mais elle me décourage royalement. Désolée, mais je ne suis pas capable de la regarder. [...] Juste sa face me décourage.»

27 mars 2019 : «[...] Elle a pissé dans son pot, ça me frustre vraiment. Alors je lui ai fermé la porte en lui disant : “Ben c'est ça, appelle-moi pas quand t'as envie de pipi, reste dans ta calice de chambre”» 2 avril 2019 : «[...] Elle me fait chier»

9 avril 2019 : «Je suis outrée par tout ça, je n'arrive pas à la sortir, elle me lève le coeur»

23 avril 2019 : «[...] [Elle est] toujours en train de chialer»

À voir aussi