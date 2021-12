La raison derrière l'éclosion de Nicolas Roy

Nicolas Roy a eu sa chance cette année et il a été en mesure de la saisir. L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi a récolté 13 points en 22 matchs depuis le début de la campagne et il devient un rouage de plus en plus important de sa formation.

• À lire aussi: Jeux olympiques: Carey Price est toujours dans les plans du Canada

• À lire aussi: Cooper croit au potentiel de Darche

L'attaquant des Golden Knights a expliqué les raisons de ses succès lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Ça va super bien pour l'équipe aussi. Depuis le début de l'année, on a eu beaucoup de blessures et on a eu des problèmes avec la COVID-19. Mais là, on est vraiment dans une bonne passe. Moi aussi, ça va super bien offensivement. Avec les blessures, des joueurs devaient en faire plus et on m'a donné plus de responsabilités. Mon entraîneur me parle beaucoup et m'utilise dans plusieurs situations différentes.»

Le Québécois a également parlé d'un aspect dans lequel il excelle, les mises en jeu.

«C'est vraiment important dans la LNH de commencer le plus possible avec la rondelle. À chaque entraînement matinal, notre équipe, on prend des mises en jeu tous les centres ensemble. On a aussi des vidéos des joueurs qu'on va affronter pour bien se préparer. On prend vraiment ça au sérieux.»

Après un début de saison difficile, les choses se placent à Vegas et l'équipe va éventuellement recevoir du renfort important quand Jack Eichel va rejoindre ses coéquipiers.

«De ce que j'ai entendu, il avait besoin d'environ trois mois pour pouvoir revenir au jeu. En ce moment, je sais qu'il s'entraîne fort. Il est en Caroline avec un entraîneur pour faire du conditionnement. On a vraiment hâte de le voir nous rejoindre.»

Questionné à savoir si la coupe Stanley demeurait l'objectif des Golden Kinghts, Roy a offert une réponse sans équivoque.

«Je pense que ça va être comme ça à chaque année à Vegas. C'est ça qu'on vise.»