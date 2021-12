La soirée MAMMOUTH: un lien entre les générations

Une soirée à grand déploiement, drôle, festive et pleine d’espoir, qui fait réfléchir et qui force à l’introspection : voilà ce que promettent Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk pour la soirée MAMMOUTH du 10 décembre.

« C’est un des shows dont je suis le plus fier, car j’ai vraiment l’impression de participer à une parole importante, de mettre la lumière sur les bonnes choses, explique Pier-Luc Funk. On n’est pas là pour faire gagner du monde, mais plutôt pour mettre de l’avant ce qui est inspirant et beau pour les bonnes raisons. »

Sarah-Jeanne le regarde et acquiesce. C’est la cinquième fois que les deux amis animent ensemble cette soirée spéciale. Une soirée pour tout le monde, par les adolescents ; de jeunes gens de qui on a beaucoup à apprendre, croit la comédienne âgée de trente ans.

Des thèmes actuels

La preuve dans les thèmes qu’ils ont souhaité – lors de sondages et des discussions dans les écoles – voir abordés cette année. L’ouverture au sens large, l’identité sexuelle et de genre, l’acceptation de son corps, les féminicides, la communauté LGBTQ, le sexisme et le racisme, l’égalité homme-femme, les climats toxiques, la réalité autochtone, l’uniforme dans les écoles, la représentativité dans nos écrans, l’environnement et les actions à prendre...

« Ils abordent des sujets puissants qui sont souvent tristes, mais en essayant de garder cela lumineux et avec une quête de changements, explique la comédienne qui a partagé sur les réseaux sociaux des photos d’elle transformée en Cruella. Même si MAMMOUTH est extrêmement lumineux et qu’il y a beaucoup d’humour et de plaisir, on dit quand même les vraies affaires. »

Un lien entre générations

Cette grande soirée sera composée d’un mélange de sketches, de témoignages de jeunes originaires de partout à travers le Québec, de sujets plus sérieux et de célébrations des quinze mis en lice et des cinq grands gagnants qui feront aussi partie de l’émission.

Parmi la horde d’artistes invités, on verra Jay Du Temple, Claudia Bouvette, Maëva, de Star Académie, de nombreux danseurs comme Break City All-Stars, Éléonore Lagacé, France Beaudoin, Stéphane Rousseau, Martin Drainville, Rémi-Pierre Paquin, Geneviève Schmidt, Émilie Bierre et Jade Charbonneau.

Le souhait de Sarah-Jeanne Labrosse ? Que MAMMOUTH incite à la co-écoute et soit un lien de communication entre les générations. « MAMMOUTH force à l’introspection, à l’ouverture, ça challenge des idées préconçues. D’ailleurs, parfois, ce ne sont pas aux ados qu’on doit dire de s’ouvrir, mais à d’autres. »

► La soirée MAMMOUTH sera présentée le 10 décembre dès 20 h sur les ondes de Télé-Québec.