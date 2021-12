L’aide médicale à mourir a aussi beaucoup de bons côtés

Le texte paru ce matin dans votre chronique sous la plume de Monsieur André Simard m’a donné envie de vous faire part de mon expérience personnelle avec l’aide médicale à mourir. Mon père souffrait de la SLA ( Sclérose latérale amyotrophique ) dans sa forme bulbaire. Toute sa vie on l’a vu se battre contre cette terrible maladie, et il a lutté aussi loin que ses forces le lui permettaient.

Le jour où il ne s’en est plus senti capable et qu’il a pris la décision de faire une demande d’aide médicale à mourir, toute la famille est restée sous le choc. Mais malgré cela, on a quand même choisi de l’accompagner dans sa décision. Lorsque le grand jour est arrivé, chacun d’entre nous a passé du temps de qualité avec lui. Quand le médecin et les infirmières sont arrivés dans la chambre de mon père pour procéder, il était serein et heureux. Oui je dis bien heureux de les voir venir enfin mettre un terme à ses souffranceset un point final à sa terrible maladie.

Il est parti doucement et dans la dignité, de la manière qu’il avait choisi de le faire. Je profite d’ailleurs de votre tribune pour remercier tous les acteurs du milieu de la santé qui acceptent d’accompagner nos proches qui souhaitent en finir avec la maladie. Le protocole suivi avant que quelqu’un soit accepté à l’aide médicale à mourir est hyper rigoureux. Cela, tant du point de vue des questions qui sont posées pour connaître les motifs de la personne qui fait une telle demande, que pour s’assurer qu’il est le seul à avoir pris une semblable décision. Mon père est parti comme il l’a voulu et c’est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

Anonyme

Un tel processus ne peut se faire qu’avec la plus grande rigueur, autant dans les motifs pour pouvoir l’utiliser quand dans les façons de faire. Mon expérience personnelle de la chose ressemble à la vôtre, et j’en garde un souvenir ému.