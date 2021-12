Le CH a trouvé son DG !

J’ai bien aimé le point de presse du nouveau vice-président hockey du Canadien, Jeff Gorton, vendredi. Il m’a impressionné. On ne se contera pas d’histoires : le CH a trouvé son directeur général, et c’est lui.

On joue avec les titres dans ce dossier et c’est bien joué de la part de Geoff Molson. Gorton est un directeur général déguisé en vice-président. Molson demeure le président et l’éventuel DG sera un adjoint, un peu comme Scott Mellanby l’était aux côtés de Marc Bergevin.

Reste à voir comment les tâches seront partagées ; on en saura plus lors de la nomination du DG.

D’ici là, tous ceux qui s’affichent comme candidats devraient lire entre les lignes et comprendre que le prochain directeur général du CH n’aura pas tous les pouvoirs associés généralement à cette fonction.

Gorton a bien dit que son DG serait un complément de ses propres qualités. Or, il excelle dans l’évaluation du talent – la qualité première d’un directeur général. Il est également habile dans les transactions, mais il faut comprendre que celles-ci ne se passent plus comme autrefois.

Lorsqu’on discute transaction au téléphone, tout l’état-major est dans la pièce. Il peut y avoir quatre ou cinq personnes, dont un adjoint du directeur général avec sa calculatrice en main pour les questions de plafond salarial, d’impôts et autres considérations.

Ce n’est plus l’affaire d’un seul homme. On discute, on se consulte et l’on en arrive à un consensus, ou peut-être pas, mais au bout du compte, il y a un homme qui décide et ce sera Gorton.

Honnêtement, je crois que Molson a engagé le meilleur directeur général disponible ; mais il portera le titre de vice-président. Conférer le poste de directeur général à un anglophone était délicat et Molson a trouvé une façon de contourner le problème.

Il se souvient de l’épisode Randy Cunneyworth, un unilingue anglophone qui fut nommé entraîneur-chef par intérim le 17 décembre 2011, après le congédiement de Jacques Martin. Ça n’avait pas très bien passé chez les francophones. Il a retenu la leçon.

Le poster boy

Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais, d’après moi, le prochain DG du CH sera en quelque sorte un Scott Mellanby bilingue et c’est lui qui s’adressera aux journalistes, les quatre ou cinq fois par année où un directeur général prend la parole publiquement. Le reste du temps, l’entraîneur-chef fera le pont entre l’organisation et les partisans devant les médias.

Le directeur général que choisira Gorton ne sera pas une marionnette. Il aura une expertise, et ce sera aussi dans ses fonctions d’expliquer au public les transactions, les choix de repêchage et quelques autres dossiers. Il sera le poster boy de la haute direction.

La prestance d’un Savard

Gorton ne parlera pas souvent aux journalistes et il se concentrera sur son travail discrètement. Dans un autre marché que Montréal, il aurait été nommé directeur général, point, mais à cause du fait français, Molson a procédé d’une autre manière.

Je ne suis pas en désaccord avec cette démarche, même si j’aurais aimé voir un Québécois à la tête du département hockey. Il faut aussi comprendre que la LNH est devenue tellement compétitive, que ça prend le meilleur homme possible au haut de la pyramide, qu’il soit bilingue ou non, québécois ou pas.

Selon les réactions à travers la ligue, Molson a embauché un homme de très haut niveau en Jeff Gorton. C’était son objectif et son devoir. J’ai bien aimé son comportement lors du point de presse. Gorton est calme, sûr de lui et direct. Je trouve qu’il a la prestance d’un Serge Savard.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Price et Weber en priorité

Jeff Gorton a du pain sur la planche. Il doit évidemment réviser l’organisation de fond en comble, mais il doit d’abord clarifier les dossiers de Carey Price et de Shea Weber. Price n’est pas en fin de contrat comme l’était Henrik Lundqvist quand il était le DG des Rangers de New York. De plus, même si Cayden Primeau va bien à Laval, on ne peut pas dire assurément qu’il est l’avenir de l’équipe devant le filet comme on le disait d’Igor Shesterkin chez les Rangers.

L’absence de Weber

Toutes les tuiles qui sont tombées sur la tête du CH ont compromis sa saison, mais il y a une chose qui m’agace : l’absence de Shea Weber. Pourquoi n’est-il pas à Montréal pour y suivre ses traitements ? Il est encore le capitaine de l’équipe et il est payé 7,8 million $ par saison. Sa présence n’aurait pas changé grand-chose au classement, mais il aurait pu être utile au club et particulièrement avec les jeunes. Son absence a donné un mauvais ton à la saison.

Repêcher des Québécois

Jeff Gorton a parlé d’augmenter les effectifs dans le développement et je l’approuve. J’espère aussi qu’il va imiter Serge Savard et s’assurer de ne pas échapper de talents québécois. Le Canadien doit connaître le marché québécois par cœur et ça doit passer par une connaissance approfondie des espoirs, non pas seulement de leur talent, mais de leur personnalité. Certains joueurs ont la personnalité pour évoluer à Montréal et d’autres non. Ça prend de bonnes entrevues et une meilleure méthode d’évaluation.

Bob Gainey dans le comité

Bob Gainey va conseiller Jeff Gorton dans l’embauche du DG, tout comme Serge Savard avait aidé Geoff Molson dans le cas de Marc Bergevin. À mon avis, Molson sent la pression et c’est une façon de se protéger. Est-ce nécessaire ? J’ai l’impression que Gainey peut empêcher Gorton de faire une erreur. Il va aussi l’aider à saisir la réalité du marché montréalais. De plus, si Gainey approuve le choix de Gorton, ça va rassurer Molson.