Le vrai message à Geoff

Un seul joueur du Canadien parmi les 25 personnalités sportives québécoises en 2021. Jonathan Drouin, qui a davantage fait les manchettes pour sa lutte contre l’anxiété chronique que sur la patinoire, sauve l’honneur de la Flanelle.

Hier, dans un grand sondage Léger et Léger paru dans Le Journal, on retrouvait les visages souriants de Laurent Duvernay-Tardif, 27 %, Félix Ager-Aliassime, 22 %, Leylah Fernandez, 9 %, Jennifer Abel, 7 %, et Jonathan Drouin, 6 %.

Ils forment l’équipe de rêve des personnalités sportives québécoises. Leur top 5.

En passant, il faudrait faire remarquer au reste du Canada et aux wokes que trois des lauréats choisis par les gens du Québec, s’exprimant en français ou en anglais, sont issus des minorités visibles. Pour tous ceux qui se vautrent dans le racisme systémique toutes les nuits pour nourrir leurs rêves érotiques, c’est un démenti spectaculaire. Les Québécois aiment leurs athlètes, ils aiment les belles personnes. La couleur et l’origine ne semblent pas peser lourd.

Un amour global

Il est évident également que les activités de nos athlètes dans leur vie publique comptent au moins autant que leurs exploits. Cet amour du grand public est global. Laurent Duvernay-Tardif est aimé et populaire à cause de sa vie hors football, puisqu’il n’a pas joué en 2020 et dans les premiers mois de la saison 2021 avant d’être échangé aux Jets de New York. C’est Laurent qu’on aime, pas le numéro 76 des Chiefs de Kansas City. Faut dire que Big Laurent prend les moyens pour être vu et apprécié.

Alors que Félix Auger-Aliassime se fait trop discret, occupé qu’il est à parcourir le monde et à écouter les consignes de son agent Bernard Duchesneau.

Leylah Fernandez est un formidable coup de cœur. Sa finale du US Open à New York et sa merveilleuse histoire avec son père et sa famille l’ont propulsée parmi les chouchous des Québécois. En plus, elle aime le sirop d’érable.

Jennifer Abel a brillé aux Olympiques et a annoncé à la fois qu’elle prenait sa retraite et qu’elle était enceinte dans la semaine durant laquelle le sondage a été mené. De quoi gagner le cœur des Québécois... déjà conquis, faut dire.

Quant à Jonathan Drouin, vous connaissez l’histoire...

Plus que Drouin

Le Québec change, c’est vrai. Mais le Canadien change encore plus. Fut un temps pas si lointain où les personnalités sportives se seraient appelées Richard, Béliveau, Lafleur, Damphousse, Carbonneau, Roy, Théodore...

Aujourd’hui, reste Jonathan Drouin. C’est d’une tristesse à faire pleurer les vrais amoureux du Canadien.

Si le sondage avait inclus tous les athlètes faisant carrière au Québec, Nick Suzuki aurait sans doute mérité un bon pourcentage de votes. Idem pour Carey Price, malgré ce qu’on a appris.

Peut-être que les Alouettes et le CF Montréal auraient pu glisser un nom dans les 25 premiers.

Mais la constatation est quand même brutale. Si les fefans absolus du Canadien qui forment une masse critique de lecteurs et de téléspectateurs méritent qu’on leur offre des pages et des pages d’inepties sur un CH qui contrôle et censure toute l’information, ce sont les histoires humaines de nos athlètes qui touchent le cœur des gens.

Ce n’est pas un hasard si Kim Clavel devance Jean Pascal et David Lemieux. C’est l’effet de ses efforts méritoires pendant la COVID et son séjour à Big Brother qui ont allumé les Québécois.

Pas juste des clics

Le message est double. Geoff Molson devrait réaliser que ses big stars trop protégées ne touchent plus autant les Québécois. Et les directeurs des réseaux de radio et de télévision ainsi que ceux des journaux devraient prendre conscience que pour sortir d’un auditoire ou d’un lectorat prisonnier du Canadien, ils devraient s’ouvrir aux belles histoires et aux belles personnes de tout le sport québécois.

Il y a autre chose que des clics. Il y a tout un monde qui s’intéresse aux siens.

Pas besoin qu’ils portent un chandail tricolore...

Place au Molsongate

Dans les faits divers, le Watergate n’était qu’un banal cambriolage. Mais les mensonges du président Richard Nixon ont transformé l’incident en l’un des plus grands scandales de l’histoire américaine et ont mené à la démission forcée d’un président.

La nomination de Jeff Gorton comme grand patron du Canadien est une insulte pour les Québécois qui voient dans cette fonction un symbole important.

Le Canadien a été fondé pour eux et depuis 1964 et la Révolution tranquille, les partisans du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi, de la Capitale, de la Mauricie et de tout ce Québec qui se termine aux ponts de Montréal ont pu comprendre les propos des directeurs généraux de leur équipe.

Les mensonges

Geoff Molson a fait semblant de le comprendre. Il s’est engagé à embaucher un directeur général qui parlerait français. Il a offert le poste à Jeff Gorton et a déguisé son titre en une vice-présidence de luxe.

Mais tout le monde a compris que le boss parlerait anglais et qu’on retournerait au temps des magasins Eaton.

Le plus grave, le scandale, c’est les mensonges de Geoff Molson pour faire accroire aux indigènes qu’il respecterait sa parole, que le patron du hockey parlerait français.

On peut toujours se faire piler dessus. Mais se faire raconter des menteries en même temps qu’on s’essuie les pieds sur les Québécois, c’est honteux. C’est un Molsongate. La honte, c’est le mensonge.

Mathieu Darche

Geoff Molson pourrait encore sauver l’honneur. Transformer son mensonge en projet et plan d’avenir.

Dire clairement que son homme de confiance du futur est un Mathieu Darche. Instruit, intelligent, formé par Julien BriseBois, prêt à compléter son apprentissage avec Jeff Gorton pendant trois ou quatre ans et à prendre le contrôle comme directeur général pendant une décennie.

Ça serait « moins pire » que Richard Nixon...