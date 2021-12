Les motoneigistes du Québec devront faire attention aux terres agricoles

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) veut sensibiliser ses membres à l'importance du respect envers les producteurs agricoles.

Chaque année, des champs d’agriculteurs subissent des dégâts causés par des motoneigistes qui sortent des sentiers balisés.

Ainsi, l'organisation lance, en collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine, une campagne de sensibilisation à la grandeur de la province. Plusieurs panneaux seront installés dans les sentiers problématiques.

«On va le mettre dans les zones, on se laisse quelques années pour faire le tour», a confirmé le président de la FCMQ, Réal Camiré.

«Pour nous, on ne fait jamais assez de sensibilisation, il va toujours rester une partie de la population qui ne va pas écouter le message. Donc plusieurs seront réceptifs à ce message. On va aller rejoindre une bonne part des motoneigistes avec ce logo-là», a de son côté affirmé le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard.

Effets dévastateurs

Les motoneigistes circulent à l'extérieur des sentiers et causent beaucoup de dégâts. Pour les producteurs, le passage d'une motoneige peut être catastrophique sur les plantations et sur les finances.

«Il y en a qui aiment ça la neige folle, la neige libre. Ils ont de la difficulté à rester dans les sentiers, mais faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux», a expliqué l'agriculteur Paul-Eugène Grenon.

Les sentiers autour des terres agricoles de M. Grenon ont même été clôturés pour empêcher les motoneigistes de circuler.

«On a déplacé le sentier pour être à une place acceptable et le club a clôturé un côté pour empêcher le monde. Ce n'est pas drôle, on a enlevé les clôtures parce qu'on a plus d'animaux dans nos champs, mais là, il faut clôturer le monde. Vous êtes chanceux qu'on donne des droits de passage donc, respectez-les», s'est insurgé l'agriculteur.