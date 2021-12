Mathieu Baron se joint à Ladies Night

Déjà bien en vue à la télévision, Mathieu Baron apprivoisera bientôt un nouveau médium : le théâtre. Le comédien intégrera la distribution du spectacle Ladies Night à compter de cet hiver, pour une nouvelle tournée.

« C’est un gros challenge. Je sais que je ne dormirai probablement pas beaucoup la nuit avant la première du spectacle, mais ça va aller. Je suis quelqu’un qui carbure aux défis », avance Mathieu Baron en entretien au Journal.

Dès février, donc, il joindra Frédéric Pierre, François Chénier, Marcel Leboeuf, Luc Senay et Émily Bégin pour une nouvelle tournée de Ladies Night. Mathieu Baron incarnera le personnage de Sylvain, récemment défendu sur scène par Guillaume Lemay-Thivierge.

Ce dernier ne quitte toutefois pas entièrement l’équipe du spectacle. En plus d’aider Mathieu Baron à se glisser dans son personnage, il épaule le metteur en scène Denis Bouchard dans la réécriture de certaines scènes.

Sans entracte

Car le Ladies Night qui sillonnera la province pour une 20e année en 2022 sera présenté dans une version resserrée, et, pandémie oblige, sans entracte.

« Ça reste le même show, celui que les gens connaissent et aiment. On n’enlève rien de majeur », précise Mathieu Baron.

D’abord lancé en 2002, Ladies Night transporte les spectateurs dans une ville minière où une bande d’amis cherchant à meubler leurs temps libres se lancent un défi : mettre sur pied un spectacle de striptease — à l’image des célèbres Chippendales — afin de divertir les dames, mais également de se prouver à eux-mêmes qu’ils en sont encore capables.

Une autre corde à son arc

Il y a un bon moment que Mathieu Baron voulait s’initier au théâtre, histoire « d’ajouter une corde à son arc ». Loin de lui l’idée de délaisser le petit écran, le comédien explique souhaiter explorer une nouvelle approche à son métier.

« Le théâtre, c’est une manière de jouer qui est complètement différente. On se lance comme ça, devant le public. On ne peut pas se reprendre, alors il faut travailler fort et être bon. Avec Ladies Night, je sais que je saute sur un gros train déjà en mouvement. Et je n’ai pas envie de ralentir le groupe », explique-t-il.

Il en a donc fait du chemin, lui qu’on a initialement connu grâce à la télé-réalité Loft Story, en 2006. Quinze ans plus tard, Mathieu Baron continue de gravir les échelons avec des rôles remarqués, autant dans Unité 9 que dans Victor Lessard, District 31 et Fugueuse.

La prochaine étape ? Mathieu Baron avoue lorgner le grand écran. « Mais je ne presse rien. Je sais que la vie va m’emmener aux bons endroits aux bons moments », avance-t-il.

La tournée Ladies Night s’amorcera à L’Assomption le 1er février. Elle s’arrêtera au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 3 au 5 février, et à la Salle Albert-Rousseau de Québec les 26 et 27 septembre.