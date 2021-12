Mon vœu le plus cher c’est de mourir dans la dignité!

Je fus sidérée de lire ce matin les propos d’André Simard, cet homme de 78 ans qui se dit totalement réfractaire à l’aide médicale à mourir, au point d’avoir averti ses enfants que,quoiqu’il lui arrive, cancer, Alzheimer ou toute autre maladie dégénérative, il ne veut en aucun cas recevoir d’aide médicale à mourir.

Comment peut-il prétendre que rendu à des limites aussi extrêmes, il sera encore en mesure d’apprécier la vie ? Comment apprécier la vie, quand le peu qui nous reste n’est qu’un semblant de vie ? Comment avoir envie d’imposer ça aux siens ?

J’ai le même âge que lui et je pense exactement le contraire. Je ne voudrais pour rien au monde imposer aux miens une telle charge. Mais je ne voudrais surtout pas m’imposer à moi-même de me laisser péricliter vers un état végétatif où aucune qualité de vie ne me serait accessible. La vie est un cadeau qu’on doit chérir. Mais quand elle n’est plus qu’un fardeau, je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à la laisser perdurer, quand on a à portée de main, un moyen de s’en délivrer. Mes volontés sont clairement indiquées dans mon mandat de fin de vie

Une femme qui aime la vie

En ce qui a trait à l’aide médicale à mourir, toutes les opinions sont à respecter, car elles varient en fonction des individus qui les expriment. Et pour peu que ces derniers soient mus par certaines croyances religieuses, ça peut suffire pour les rendre réfractaires à cette idée. Pour d’autres ce sera la peur de procéder, alors qu’il pourrait encore y avoir un sursaut de vie, ou une rémission possible d’une maladie en principe mortelle.