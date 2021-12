NFL : deux options par position pour votre pool

C’est la fin de la saison régulière dans la majorité des pools de la NFL, ce qui signifie qu’il est temps de passer aux choses sérieuses.

La 14e semaine d’activités du circuit Goodell sera la dernière durant laquelle certaines équipes obtiendront un congé. Il est temps d’abandonner les joueurs pratiquement assurés de ne plus être insérés dans votre formation et de mettre la main sur des remplaçants qui auront une réelle chance de vous aider à gagner.

Voici donc deux joueurs par position offensive à cibler au ballottage :

Taysom Hill, quart-arrière (disponible dans 66 % des ligues Yahoo!)

Même s’il a lancé quatre interceptions à son dernier match, le joueur des Saints de La Nouvelle-Orléans a tout de même engrangé beaucoup de points. Le fait qu’il court énormément avec le ballon est particulièrement intéressant pour les «poolers». De plus, il affrontera les Jets de New York ce dimanche et il ne sera pas victime d’autant de larcins à tous les matchs.

Trevor Lawrence, quart-arrière (disponible dans 71 % des ligues Yahoo!)

Lawrence est à cibler dans les ligues où il faut habiller deux pivots. Le joueur de première année ne joue pas particulièrement bien ces temps-ci, mais son équipe affrontera des rivaux qui accordent beaucoup de points aux quarts-arrière depuis le début de la saison. En effet, les Jaguars de Jacksonville ont rendez-vous avec les Titans du Tennessee, les Texans de Houston et les Jets dans leurs trois prochains duels.

Chuba Hubbard, porteur de ballon (disponible dans 24 % des ligues Yahoo!)

Hubbard ne devrait pas être disponible dans la majorité des ligues. S’il l’est dans la vôtre, ne passez pas à côté d’une telle occasion. Il sera appelé à remplacer Christian McCaffrey d’ici la fin de la saison dans le champ arrière des Panthers de la Caroline. Rares sont les porteurs de ballon numéro 1 encore libres à ce stade-ci de la saison. Ameer Abdullah sera aussi impliqué dans le plan de match des Panthers. Il représente toutefois une option beaucoup moins intéressante que son coéquipier.

Tevin Coleman, porteur de ballon (disponible dans 59 % des ligues Yahoo!)

Tant et aussi longtemps que Michael Carter sera sur la touche, Coleman aura la chance de se faire valoir chez les Jets. Évidemment, un joueur d’une équipe aussi moribonde représente un risque. Il n’y a toutefois pas beaucoup d’options pour les porteurs de ballon qui peuvent avoir un impact à ce stade de la campagne.

Van Jefferson fils, receveur de passes (disponible dans 32 % des ligues Yahoo!)

Pendant les deux derniers affrontements des Rams de Los Angeles, Jefferson fils a été impliqué à profusion dans le plan de match de son club. Il a notamment été ciblé à neuf et huit reprises. Le joueur de deuxième année est un incontournable pour ceux ayant besoin d’un receveur à habiller sur une base quotidienne.

Russell Gage, receveur de passes (disponible dans 65 % des ligues Yahoo!)

Gage a vu 12 ballons envoyés en sa direction la semaine dernière. Il en a attrapé 11 pour des gains de 130 verges. Un athlète aussi utilisé mérite notre attention. Il est cependant victime du manque de production des Falcons d’Atlanta dans la zone payante. Gage est une option valable comme troisième receveur ou «flex».

Tyler Conklin, ailier rapproché (disponible dans 70 % des ligues Yahoo!)

Depuis le début des hostilités en 2021, Conklin est toujours une menace aux abords de la zone des buts. Désespérément à la recherche de victoires, les Vikings du Minnesota auront besoin de ses services, particulièrement si le receveur de passes Adam Thielen doit s’absenter en raison d’une blessure à une cheville.

Ricky Seals-Jones, ailier rapproché (disponible dans 95 % des ligues Yahoo!)

Avec la blessure au genou subie par Logan Thomas la semaine dernière, Seals-Jones sera le partant de l’équipe de football de Washington pour un petit moment. Lorsqu’il a obtenu ce rôle précédemment dans la saison, six ballons en moyenne par partie lui étaient destinés.

