Pneus d’hiver: des dizaines de constats d’infractions aux retardataires

Les automobilistes retardataires qui n’avaient toujours pas installé leurs pneus d’hiver ont été rappelés à l’ordre, mardi matin, à Montréal.

Les policiers du SPVM et de la Sûreté du Québec, assistés des contrôleurs routiers, ont mené une opération conjointe dont le but était de vérifier la conformité des pneus des véhicules.

Rappelons que tous les véhicules doivent être munis de pneus d’hiver depuis le 1er décembre.

Tout au long de la matinée, les forces de l’ordre ont intercepté plus de 200 véhicules à l’angle du boulevard Crémazie Est et de la 24e avenue, dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Au total, 43 constats d’infractions ont été remis durant l’opération, soit 26 pour des pneus non conformes et 17 concernant l’immatriculation, le permis de conduire et les assurances.

De plus, six avertissements ont été donnés à des conducteurs et deux véhicules ont été remorqués.

Le SPVM a profité de l’occasion pour rappeler à la population qu’il est obligatoire d’équiper sa voiture avec des pneus d’hiver pour la période du 1er décembre au 15 mars et «qu’utiliser des pneus en bon état peut faire toute la différente lors d’une situation d’urgence».

