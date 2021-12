Promesse brisée : l’opposition réclame l’embauche de policiers

L’Opposition officielle est revenue à la charge, mardi, pour réclamer que la mairesse de Montréal Valérie Plante respecte sa promesse d’embaucher 250 nouveaux policiers.

«Ce n’est pas parce que le dossier de la sécurité publique est partagé avec Ottawa et Québec que Montréal doit se dédouaner de ses responsabilités. Au contraire, il y a un travail à faire», a souligné Abdelhaq Sari, porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique, qui s’inquiète du grand nombre de fusillades survenues sur le territoire de la métropole depuis le début de l’année.

M. Sari a accusé la mairesse de Montréal de se cacher derrière les deux autres paliers de gouvernements pour éviter de prendre ses propres responsabilités.

«La lutte contre la violence armée n’est pas facile, on le sait, et c’est pour ça qu’on veut de nouveaux effectifs», a rappelé M. Sari.

Bien qu’il se réjouisse de la création d’escouades spécialisés au SPVM, M. Sari estime que la création de celles-ci équivaut à «déshabiller Paul pour habiller Jacques», puisque le Service de police de la Ville de Montréal doit déplacer des effectifs pour les mettre sur pied.

En campagne électorale, Ensemble Montréal avait promis d’embaucher 250 policiers supplémentaires, afin d’atteindre le plafond de 4802 policiers autorisés par le gouvernement provincial.

La promesse a ensuite été reprise par Valérie Plante. Toutefois, peu après son élection, elle a plutôt expliqué que ses embauches serviraient à combler des départs à la retraite.

La mairesse a de nouveau défendu son point de vue, lundi soir, en entrevue avec TVA Nouvelles. «Si les besoins sont là, si le chef de police nous dit, comme on a fait avec ELTA (l’Équipe dédiée à la lutte contre le trafic d'armes, NDLR), il a dit: "Mme Plante il faut engager des nouveaux policiers", on n’a pas hésité, on en a engagé. Si c’est le besoin, on va en ajouter plus que 250 s’il le faut», a-t-elle assuré .

«Nous, comme parti, on l’avait budgété et on l’avait prévu. On savait ce que ça aurait comme impact financier. De l’autre côté, ils ont fait un copié-collé sans savoir et comprendre ce que ça impliquait», a ironisé M. Sari.

Le parti d’opposition présentera une motion pour réclamer l’embauche de nouveaux policiers lors du prochain conseil municipal, le 20 décembre prochain.

