Rire des gros, c’est un manque de classe

Non, mais, est-ce qu’il y a quelque chose de plus drôle qu’une blague de gros ? Une bonne grosse blague sur le surpoids d’une personnalité publique, avouez que c’est un succès garanti.

En plus, c’est vintage. On ne faisait plus ça depuis un moment, pour cause de rectitude politique, mais heureusement, on est en 2021, les jokes de gros sont redevenues à la mode !

Gros jambon !

Avez-vous entendu la meilleure ?

Pendant l’entrevue de Dominique Anglade à Tout le monde en parle, Antoine Bertrand a sorti une blague qui va révolutionner l’humour de bon goût. Parlant du docteur Gaétan Barrette, il s’est exclamé « Gros jambon ! ».

Comme c’est drôle ! Je m’en tape encore les cuisses. Claude Blanchard est réincarné !

Depuis que Mike Ward a remporté sa cause devant la Cour suprême, on peut enfin rire de bon cœur sur toutes les blagues raffinées qui nous causaient un malaise avant.

Alors, pourquoi bouder son plaisir ? Pourquoi on en laisserait passer une ?

Rire gras

Surtout qu’Antoine Bertrand peut se le permettre, il est rondouillet lui aussi, c’est bien moins grave. « Celui qui le dit, c’est lui qui l’est », n’est-ce pas ?

C’est bien connu, les gais peuvent traiter d’autres gais de « tapettes » et de « fifs » et les handicapés peuvent s’appeler « mongols », mais juste entre eux.

Eh bien, non. Rire des gros, même quand on l’est soi-même, c’est faire preuve d’un manque d’esprit qui n’a d’égal que le manque de classe.

C’est juste une blague, pensez-vous. Faut pas en faire un plat. C’est ça, les joies du direct !

Au contraire, c’est surtout ça, le risque du direct : se retrouver avec un invité perturbateur qui fait déraper les entrevues, qui casse le rythme et qui finit par mettre tout le monde mal à l’aise.

« On ne peut plus rien dire ! » vous répond Antoine Bertrand.

Bien justement. Ce n’est pas parce qu’on peut tout dire qu’il faut dire n’importe quoi.