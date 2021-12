Sainte-Anne-des-Plaines: éclosion de COVID-19 au Centre régional de réception

Sept détenus d’un même secteur ont été déclarés positifs à la COVID-19 au Centre régional de réception, un établissement carcéral situé à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, a fait savoir mardi le Service correctionnel du Canada (SCC).

Les autorités ont indiqué que des mesures ont été mises en place pour «réduire au minimum la propagation du virus dans l’établissement».

«La recherche des contacts est en cours et des tests de dépistage de la COVID-19 sont offerts aux détenus et aux membres du personnel au sein de l'établissement. Le SCC utilise actuellement des tests rapides afin d'aider à détecter plus rapidement les cas positifs et à prendre les mesures nécessaires en conséquence», a soutenu le SCC dans un communiqué.

Le vaccin contre la COVID-19 est toujours offert aux détenus qui désirent le recevoir et ce, dans tous les établissements correctionnels fédéraux.

En raison de cette éclosion, les autorités carcérales ont suspendu temporairement les visites familiales au Centre régional de réception. Durant cette période, les détenus pourront toutefois communiquer avec leurs proches par vidéoconférence ou par téléphone.

Le SCC dit avoir commencé la vaccination des détenus en janvier dernier. À ce jour, 81 % des détenus sont pleinement vaccinés, et 85 % ont reçu au moins une dose.

Qui plus est, depuis le 15 novembre, tous les visiteurs sont tenus de présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 avant d'entrer dans un établissement carcéral fédéral.

