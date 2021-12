«Si on s’aimait»: Vicky et François sont toujours amoureux et lancent les inscriptions de la quatrième saison

Vicky et François, qui forment un couple depuis leur expérience dans le docu-réalité de TVA «Si on s’aimait», invitent les célibataires à s’inscrire en vue de la prochaine saison.

«On a vraiment eu une belle expérience, de bons apprentissages, et puis nous, on a été chanceux, on a trouvé l’amour», dit Vicky, en regardant tendrement François dans une vidéo dévoilée mardi, pendant que la production cherche effectivement des gens prêts à se livrer devant les caméras pour la quatrième édition à venir en 2022.

Ces candidats doivent s’inscrire à l’adresse sionsaimait.com. Ils seront épaulés par l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin au cours de l’expérience.

«Ça va être à notre tour de les regarder depuis notre salon», ajoute Vicky, impatiente de suivre les prochains participants dans leur quête amoureuse ou leur travail visant à développer de meilleurs rapports avec les autres.

Rappelons que l’émission produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, proposera aussi l’an prochain une édition spéciale, «Si on s’aimait encore», dédiée aux couples souhaitant travailler sur leur relation.

Par ailleurs, jusqu’au 9 décembre, Louise Sigouin accueille des participants des deux premières saisons pour faire le point avec eux sur leur parcours.

Le docu-réalité «Si on s’aimait» est diffusé du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.

