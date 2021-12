«Toute la vie»: plus que 12 épisodes et c’est fini

La série «Toute la vie» prendra fin en avril prochain avec trois saisons au compteur. Il ne reste que 12 épisodes à se mettre sous la dent.

L’auteure Danielle Trottier, qui a aussi écrit «Unité 9» en collaboration avec Aetios Productions, la boite de Fabienne Larouche et de Michel Trudeau, dit avoir fait le tour du jardin de l’école Marie-Labrecque, où elle a fait évoluer des adolescentes enceintes aux prises avec de lourds enjeux.

«Il y a des sujets qui peuvent être explorés de différentes manières. C’était le cas d’"Unité 9", il y avait quelque chose de très diversifié. Alors que dans "Toute la vie", la peur de se répéter, la peur de revenir sur des sujets déjà abordés, c’est ça qui me conduit à dire: "okay je pense qu'on a fait le tour". J’ai donné une toile assez diversifiée de personnages qui vivent cette situation-là. J’ai quand même écrit 72 épisodes», a dit Mme Trottier en entrevue avec l’Agence QMI, mardi.

La série, qui a un auditoire moyen de 1 124 000 téléspectateurs jusqu’à maintenant selon ICI Télé, a abordé au fil des saisons des problématiques comme l’inceste, la violence conjugale, le changement de genre, etc.

«Toute la vie» a aussi offert des prestations dignes de mention de la part des comédiens réguliers – Hélène Bourgeois Leclerc, Roy Dupuis, Micheline Lanctôt, Larissa Corriveau –, mais aussi du côté des rôles de soutien, comme ceux défendus par Myriam LeBlanc, Marie-France Marcotte, Marie-Ève Beauregard ou Tiffany Montambault.

«Ce dont je suis le plus fière, c’est d’avoir témoigné de la réalité de ces jeunes de 12 à 17 ans, pressés de vivre, confrontés aux choix douloureux ou aux défis d’une grossesse à l’adolescence, de leur désespoir comme de leur résilience. Le talent exceptionnel des jeunes comédiennes et comédiens qui ont défilé au fil des saisons m’a souvent donné des frissons dans le dos», a aussi dit Mme Trottier, dans un communiqué.

Une nouvelle fiction

À la mi-novembre, Danielle Trottier disait à l’Agence QMI qu’elle venait de terminer la troisième saison de «Toute la vie» et qu’elle s’accordait une période de repos avant de replonger dans l’écriture. Elle ne pouvait alors pas nous dire qu’elle allait créer un nouvel univers et dire adieu à l’école Marie-Labrecque. «Ça devait être annoncé en janvier, on a été pris de cours», a-t-elle indiqué.

L’auteure planche sur une nouvelle fiction annuelle de 24 épisodes par saison et le projet est assez avancé pour qu’on précise que sa diffusion est prévue durant la saison 2022-2023, sur ICI Télé. Mme Trottier travaille avec les mêmes collaborateurs, soit le réalisateur Jean-Philippe Duval et Aetios Productions.

Fabienne Larouche a d’ailleurs tenu à saluer le travail de M. Duval sur «Toute la vie», lui qui était aussi impliqué sur «Unité 9», autre série qu’elle a produite. «Jean-Philippe Duval est un grand réalisateur. Sa sensibilité rejoint celle de Danielle et fait en sorte que ses histoires soient aussi captivantes à l’écran que sur papier, qu’elles s’animent de leur vie propre tout en étant conformes aux inspirations de l’autrice», a dit la productrice.

Le dernier épisode de «Toute la vie» sera diffusé le 5 avril prochain.

