Un record dans la mire de T. J. Watt

Les Steelers s’accrochent encore à l’espoir de se tailler une place en séries et c’est en grande partie grâce aux performances gigantesques de T. J. Watt. Le secondeur étoile aura une chance légitime de s’approprier le record pour le plus grand nombre de sacs du quart en une saison s’il maintient sa cadence infernale.

Watt compte déjà 16 sacs cette saison et il aura l’occasion d’augmenter ce total jeudi soir face aux Vikings.

Le record convoité appartient à Michael Strahan, qui avait réussi 22,5 sacs en 2001. Nombreux sont ceux qui s’en souviennent encore, pour les mauvaises raisons.

Au dernier match de la saison, il y a 20 ans, l’ailier défensif des Giants, aujourd’hui analyste sur les ondes de FOX, revendiquait 21,5 sacs, à un demi-sac de la marque de l’époque détenue par Mark Gastineau depuis 17 ans.

Strahan semblait blanchi dans sa tentative face aux Packers lorsque dans les derniers instants, le quart-arrière Brett Favre s’était écrasé au sol, recouvert par Strahan, qui s’était ainsi approprié le record.

Depuis, les plus puristes s’offusquent encore de ce « faux record » que Favre avait littéralement offert à son rival. Strahan, qui a connu une carrière formidable avec 141,5 sacs du quart et qui a abouti au Temple de la renommée, s’en fait encore parler.

Ce qui nous ramène au cas de T. J. Watt. Le brillant secondeur des Steelers, depuis son arrivée dans la NFL en 2017, terrorise les quarts-arrières.

Fumant

Watt vient de devenir le premier joueur depuis le légendaire Reggie White à connaître quatre saisons de suite avec au moins 13 sacs.

Dimanche, il a totalement pris le contrôle du duel face aux Ravens avec 3,5 sacs du quart. Sur la fameuse tentative de converti de deux points des Ravens qui a avorté, il n’a jamais mordu à la feinte de Lamar Jackson et est resté droit devant lui pour forcer une passe incomplète.

À six reprises cette saison, il a terminé un match avec plus d’un sac. Ses 16 sacs, il les a amassés même s’il a raté deux rencontres. Avec cinq matchs à jouer, sept autres sacs, c’est loin d’être impossible.

Ce serait tout un exploit qu’il puisse battre ce record de manière franche et claire, question de ne laisser aucun doute. Probablement que même Michael Strahan se réjouirait que l’attention se tourne ailleurs.

Si les Steeelers passent en séries en dépit de leur attaque chancelante, Watt devra figurer parmi les candidats pour le titre de joueur le plus utile. Il ne remportera probablement pas ce qui est devenu un concours de popularité de quarts-arrières, mais ce n’est pas faute de le mériter.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Steelers de Pittsburgh

Ben Roethlisberger | Quart-arrière | 16 T, 6 INT, 2756 verges

Najee Harris | Porteur de ballon | 5 T, 779 verges

Diontae Johnson | Receveur | 6 T, 914 verges

Vikings du Minnesota

Kirk Cousins | Quart-arrière | 25 T, 3 INT, 3353 verges

Alexander Mattison | Porteur de ballon | 2 T, 405 verges

Justin Jefferson | Receveur | 7 T, 1209 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Pat Freiermuth | Ailier rapproché, Steelers

Photo AFP

L’attaque des Steelers laisse souvent à désirer cette saison, mais s’il y a une certitude, c’est que l’ailier rapproché Pat Freiermuth représente un bon élément sur lequel construire. Le choix de deuxième ronde au printemps dernier revendique déjà 43 réceptions et six touchés. C’est une excellente production, surtout en considérant à quel point les ailiers rapprochés recrues en bavent souvent pour s’acclimater à la NFL. L’ancien colosse de Penn State, à 6 pi 5 po et 258 lb, semble avoir été fait sur mesure pour les Steelers.

MA PRÉDICTION

Steelers 23 - Vikings 20

1. Packers de Green Bay 9-3

Semaine dernière : 1 (=)

S’il y a un aspect que les Packers doivent améliorer dans la dernière étape de la saison, c’est leur efficacité dans la zone payante. À l’intérieur de la ligne de 20 adverse, ils ont inscrit des touchés sur seulement 55,3 % de leurs opportunités, ce qui leur vaut le 25e rang. Ça peut coûter cher en séries.

2. Cardinals de l’Arizona 10-2

Semaine dernière : 2 (=)

Les Cardinals ont bien paru avec le retour de Kyler Murray et DeAndre Hopkins. La fin de saison ne sera toutefois pas de tout repos avec des duels à venir face aux Rams, Cowboys et Colts, notamment. La course pour le premier rang dans la conférence nationale demeure ouverte.

3. Buccaneers de Tampa Bay 9-3

Semaine dernière : 3 (=)

Dans la victoire face aux Falcons, Chris Godwin a capté 15 passes, un record de concession et un sommet dans la NFL cette saison. Les demis de coin des Bucs prennent du mieux après les nombreuses blessures de début de saison et la défensive semble reprendre confiance.

4. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 9-4

Semaine dernière : 5 (+1)

Les Patriots ont gagné face aux Bills en tentant seulement trois passes. La beauté de la chose, c’est que la semaine prochaine, ils peuvent aussi bien gagner en tentant trois courses. Pas une équipe ne s’adapte mieux que les Patriots aux conditions du moment et à ce qu’il y a devant eux.

5. Chiefs de Kansas City 8-4

Semaine dernière : 4 (-1)

La tendance continue. Les Chiefs ont remporté un cinquième match de suite, mais c’est encore une fois sur leur défensive métamorphosée qu’ils doivent s’appuyer. Ils ont inscrit plus de 20 points pour la deuxième fois seulement de leur heureuse séquence et il aura fallu un touché défensif.

6. Cowboys de Dallas (8-4)

Semaine dernière : 8 (+2)

L’attaque n’a pas été convaincante face aux Saints malgré le retour de CeeDee Lamb et Amari Cooper, mais la défensive a réussi quatre interceptions. Micah Parsons est devenu le premier joueur recrue avec 70 plaqués et 10 sacs en 12 matchs depuis James Harrison, en 2010.

7. Rams de Los Angeles 8-4

Semaine dernière : 10 (+3)

Dans la victoire confortable face aux Jaguars, Cooper Kupp est devenu le cinquième receveur seulement dans l’histoire à revendiquer 100 réceptions après 12 matchs. Les Rams doivent maintenant prouver qu’ils peuvent aussi dominer contre une équipe de tête.

8. Bills de Buffalo 7-5

Semaine dernière : 6 (-2)

Les Bills se sont entêtés à jouer le match des Patriots lundi soir en insistant sur le jeu au sol. En Devin Singletary et Zack Moss, ils n’ont pas l’ombre du tandem pour jouer de la sorte. Josh Allen, même contre des bourrasques, vaut mieux que ces deux-là avec le vent dans le dos.

9. Titans du Tennessee 8-4

Semaine dernière : 9 (=)

Les Titans doivent revoir leurs receveurs A. J. Brown et Julio Jones au plus vite. Sans eux, Ryan Tannehill n’est plus qu’une brebis égarée. La semaine de congé est tombée à point. Jones semble se rapprocher d’un retour au jeu et il est temps qu’il démontre qu’il peut demeurer en santé.

10. Chargers de Los Angeles 7-5

Semaine dernière : 13 (+3)

Les Chargers ont tout fait pour perdre avec trois revirements sur trois poussées offensives successives, mais ils s’en sont quand même tirés face aux Bengals, aussi généreux. Joey Bosa a été retiré du match pour une blessure à la tête, mais il s’agirait d’une simple mesure préventive.

11. Ravens de Baltimore 8-4

Semaine dernière : 7 (-4)

Après réflexion, peut-être que John Harbaugh avait raison d’y aller pour un converti de deux points en fin de match, dans l’espoir de vaincre les Steelers plutôt que de jouer en prolongation. Il a mentionné qu’il commençait à manquer de demis de coin. D’ailleurs, la perte de Marlon Humphrey fera mal.

12. Bengals de Cincinnati 7-5

Semaine dernière : 11 (-1)

Jusqu’ici plutôt épargnés pour ce qui est des blessures, les Bengals ont payé le prix dimanche face aux Chargers. Non seulement la blessure au petit doigt du quart-arrière Joe Burrow inquiète, mais le demi de coin Chidobe Awuzie et le secondeur Logan Wilson sont tombés au combat.

13. Colts d’Indianapolis 7-6

Semaine dernière : 14 (+1)

Jonathan Taylor a de nouveau fait des ravages avec deux touchés. Il inscrivait ainsi au moins un touché au sol dans un dixième match de suite, la plus longue séquence depuis que LaDainian Tomlinson en avait inscrit dans 18 matchs consécutifs, entre 2004 et 2005.

14. Équipe de Washington 6-6

Semaine dernière : 17 (+3)

Un scénario où l’équipe de Washington en arrive à devancer les Cowboys au sommet de la division Est n’est pas probable, mais est loin d’être exclu. Les deux équipes s’affrontent deux fois dans les trois prochaines semaines. Imaginez un peu le branle-bas de combat...

15. 49ers de San Francisco 6-6

Semaine dernière : 12 (-3)

Les 49ers ont vu leur bel élan des dernières semaines freiné par eux-mêmes. Avec trois revirements, 10 pénalités, une transformation ratée et un touché de sûreté alloué, ils ont couru à leur perte face aux Seahawks. Ils demeurent néanmoins dans le portrait des séries.

16. Steelers de Pittsburgh 6-5-1

Semaine dernière : 22 (+6)

Les Steelers ont été à leur meilleur face aux Ravens. C’était prévisible, car c’est toujours le cas dans cette rivalité. Maintenant que l’émotion est redescendue, c’est le temps de voir cette équipe maintenir son niveau de jeu de dimanche dernier. C’est loin d’être acquis.

17. Eagles de Philadelphie 6-7

Semaine dernière : 19 (+2)

La « Gardner Minshew Mania » est de retour ! Le quart-arrière moustachu a brillé à son premier départ pour les Eagles, en relève à Jalen Hurts, blessé. La semaine de congé va alimenter le débat à savoir s’il devrait obtenir une autre chance. N’oublions pas qu’il a brillé face aux Jets...

18. Dolphins de Miami 6-7

Semaine dernière : 20 (+2)

Cinq victoires de suite pour les Dolphins ! L’équipe fait ce qu’elle a à faire, mais il ne faut jamais perdre de vue que quatre des cinq derniers quarts-arrière qu’elle a affrontés sont Tyrod Taylor, Joe Flacco, Cam Newton et Mike Glennon. Les succès défensifs s’expliquent en partie.

19. Broncos de Denver 6-6

Semaine dernière : 16 (-3)

Les Broncos ont perdu leurs 12 derniers matchs face aux Chiefs. Difficile de leur donner beaucoup de crédibilité, sachant qu’ils s’effondrent dès qu’ils pourraient avoir une occasion de détrôner leur plus gros rival de division. Ils n’ont même pas su marquer sur une séquence de 20 jeux.

20. Raiders de Las Vegas 6-6

Semaine dernière : 18 (-2)

Les Raiders ont manqué d’opportunisme face à Washington. Le maraudeur Trevon Moehrig a échappé un cadeau du ciel, qui serait devenu l’interception qui aurait mis fin à la dernière poussée ennemie. Derek Carr a aussi raté Zay Jones sur une bombe qui aurait été fatale.

21. Vikings du Minnesota 5-7

Semaine dernière : 15 (-6)

Déjà privés de Dalvin Cook, les Vikings ont aussi perdu les services du receveur Adam Thielen. Cela n’explique toutefois pas la défaite injustifiable contre les Lions, en pleine course aux séries. Cette équipe n’affiche pas la moindre constance, outre le sens du drame.

22. Saints de La Nouvelle-Orléans 5-7

Semaine dernière : 21 (-1)

Les quatre interceptions de Taysom Hill n’auront certainement pas donné confiance à Sean Payton quant à son potentiel de gérer efficacement l’attaque. Il est électrique au sol et, en ce sens, il est plus menaçant que Trevor Siemian. Comme passeur, ses limites sont évidentes.

23. Browns de Cleveland 6-6

Semaine dernière : 23 (=)

Espérons pour les Browns que le congé qui vient de finir sera salutaire pour l’attaque, qui n’a pas marqué plus de 17 points dans six de ses sept derniers matchs. Les défensives adverses se lancent près de la ligne de mêlée pour neutraliser la course puisque le jeu aérien n’est plus une menace.

24. Seahawks de Seattle 4-8

Semaine dernière : 28 (+4)

Après son retour au jeu très inquiétant, Russell Wilson a mieux paru face aux 49ers, en complétant 30 de ses 37 passes. La division Ouest de la NFC est remplie de mystères. Les Seahawks ont le numéro des Niners, qui ont le numéro des Rams, qui ont le numéro des Cardinals.

25. Giants de New York 4-8

Semaine dernière : 24 (-1)

Face aux Dolphins, les Giants ont été pitoyables à voir avec neuf points et 250 verges au total. Le porteur Saquon Barkley n’est plus une menace, mais il faut dire que lorsque Mike Glennon est le quart-arrière, le jeu aérien n’est pas respecté et on mise tout contre la course.

26. Panthers de la Caroline 5-7

Semaine dernière : 25 (-1)

Les Panthers ont mis dehors le coordonnateur offensif Joe Brady. Vrai que l’attaque ne fonctionne pas, mais la décision est étonnante, considérant à quel point il est respecté et que plusieurs le voient comme un futur entraîneur-chef. En Caroline, il n’a jamais misé sur un vrai quart-arrière.

27. Bears de Chicago 4-8

Semaine dernière : 26 (-1)

Les quatre interceptions d’Andy Dalton, même si deux d’entre elles ont bondi des mains de ses receveurs, ont mené à 23 points des Cardinals, dont 14 au premier quart. Les Bears ont perdu six de leurs sept derniers affrontements et la fin de la saison n’est qu’un long calvaire.

28. Falcons d’Atlanta 5-7

Semaine dernière : 27 (-1)

Le vétéran Matt Ryan a été victime de 10 sacs du quart à ses trois derniers matchs, dont cinq, dimanche, face aux Buccaneers. Les cinq joueurs de ligne offensive partants sont pourtant trois choix de premier tour et deux de troisième tour. Pas très convaincant...

29. Jets de New York 3-9

Semaine dernière : 29 (=)

Chaque petit pas de Zach Wilson doit être perçu comme un grand pas pour les Jets. Le quart-arrière recrue a guidé les siens à trois touchés lors des trois premières possessions face aux Eagles. Bon, ça s’est gâté par la suite, mais concentrons-nous sur les petits pas.

30. Lions de Detroit 1-10-1

Semaine dernière : 32 (+2)

La victoire des Lions a mis fin à une séquence de 15 revers au total, de neuf revers à la maison et de 12 défaites de Jared Goff. C’est d’ailleurs la plus longue série d’insuccès de l’histoire pour un quart-arrière repêché au tout premier rang. Tant mieux pour cette équipe qui a le mérite de se battre.

31. Texans de Houston 2-10

Semaine dernière : 30 (-1)

Les Texans sont devenus la première équipe depuis les Panthers de 2002 à subir deux jeux blancs par 30 points à deux reprises dans la même saison. Tyrod Taylor a été relégué au banc et il est blessé au poignet. Avec David Mills, ce n’est pas plus encourageant.

32. Jaguars de Jacksonville 2-10

Semaine dernière : 31 (-1)

Peut-être que finalement, la meilleure chose qui pourrait arriver aux Jaguars, c’est de tout perdre jusqu’à la fin de l’année et d’hériter du premier choix. Les Browns de 2017 et 2018 sont les derniers à avoir eu le premier choix deux années de suite. Bon, ça n’a pas été leur clé vers le paradis non plus.