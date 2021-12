Une période de transactions tranquille dans la LHJMQ ?

Le téléphone de Patrick Roy ne sonne pas beaucoup, à moins de deux semaines du 19 décembre, date d'ouverture des transactions dans la LHJMQ. Selon lui, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvement à travers le circuit durant la période des Fêtes.

«Tout le monde s’étudie, présentement. Ce qu’on voit, c’est que les équipes veulent faire les séries, donc celles plus bas dans le classement ne sont pas prêtes à laisser aller leurs joueurs. Ça pourrait être une drôle de période d’échanges, cette année, et différente de ce qu’on a vécu. Il y a une belle parité dans la ligue et tout le monde pense être capable de rivaliser avec tout le monde», a-t-il mentionné mardi matin.

Peu de munitions

De son côté, Roy, depuis le début de la saison, ne cache pas que les Remparts visent les grands honneurs. Il avait affiché ses couleurs l’été dernier en faisant l’acquisition de Zachary Bolduc et de Louis Crevier, entre autres.

Ce faisant, il avait échangé un total de quatre choix de première ronde pour les deux joueurs (trois pour Bolduc et un pour Crevier). Il ne dispose donc plus de beaucoup de munitions pour y aller de grands coups d’éclat dans la période des Fêtes, ne disposant pas de premier choix pour les repêchages de 2022 et 2023.

Les transactions dites «élastiques», dans lesquelles une formation s’engage à envoyer un joueur à une autre formation à la fin de la saison, sont aussi peu probables dans le camp des Remparts, puisqu’ils espèrent encore faire partie des formations de tête l’an prochain.

«Bolduc et Crevier sont les deux joueurs-clés qu’on est allés chercher durant l’été. On voulait améliorer notre brigade défensive et je pense qu’on l’a fait, on voulait de la stabilité devant le filet et on compte sur deux bons gardiens. J’aime la profondeur de l’équipe. Ceci dit, on va continuer d’écouter. On n’est pas pressés. Les morceaux qu’on aimerait ajouter vont être plus difficiles à aller chercher», a-t-il concédé.

Évaluation

Il reste encore un peu moins d’un mois avant la fermeture officielle du marché des transactions, le 6 janvier prochain. Roy estime donc avoir encore de la marge de manœuvre pour finaliser l’évaluation de l’alignement qu’il a entre les mains.

«Je ne m’attends pas à beaucoup de mouvement. Je peux me tromper, mais les prix vont être très exorbitants et peu d’équipes sont prêtes à bouger. De notre côté, on a encore des matchs avant et après Noël. À partir de là, on va avoir du temps pour évaluer et voir ce qui se passe à travers la ligue.»

