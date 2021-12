DION, Jean-Marie



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Marie Dion, survenu le 24 novembre 2021, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de madame Simone Leblanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Carol-Ann (Jean-Pierre) et Carmen (Bernard), son petit-fils Calvin (Émilie), ses arrière-petits-enfants Emma et James, ses soeurs, Gertrude (Raymond) et Fernande, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 17 décembre 2021 à la:de 14h à 16h30 et de 18h à 20h. Une cérémonie hommage aura lieu en la chapelle du même endroit à 20h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer en mémoire de Jean-Marie.