CRAMERSTETTER, Remigio



À Hudson, le 24 novembre, est décédé M. Remigio Cramerstetter, époux de Mme Fiorella Bonazza et président fondateur de la Pépinière Cramer Inc.Il était humble, accueillant, généreux et croyait au respect de tous, sans jugement, toujours prêt à rire et à une bonne jasette.Il est arrivé au Québec en 1957 en provenance de l'Italie avec son épouse et un enfant, ne parlait ni français ou anglais et n'avait que $17.00 dans ses poches.Il fonda son entreprise en 1965 et fut l'un des premiers à cultiver des arbres de calibres au Québec, même si on lui disait que tous les arbres étaient produits en Ontario. Avec le temps et beaucoup d'efforts, il créa l'une des plus grandes pépinières au Canada.Fonceur et innovateur, il a aidé au Québec à prendre sa place sur le marché horticole et aujourd'hui, des millions d'arbres à travers l'Amérique du Nord portent son nom.Il laisse dans le deuil son épouse, ses fils Walter, Roberto (Isabelle Cloutier) et Mario (Dana McVittie) ainsi que cinq petits-enfants: Jaime-Lynn, Walter Jr., Ariana, Katryna, Melyssa et ses arrière-petits-enfants: Ashlyn et Cameron, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 décembre 2021 de 12h à 16h et de 18h à 20h suivi de la cérémonie de 20h à 21h au:22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514 457-4440Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs et/ou un don à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.Nous vous invitons à transmettre vos condoléances au:site/RemigioCramerstetter.html