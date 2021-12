DUSSAULT, Jacqueline



À Laval, le 28 novembre 2021, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Jacqueline Dussault Trottier, épouse de Paul-Aimé Trottier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves Trottier (Manon Ouellet), Christiane Trottier (Denis Jobin) et Julie Trottier, ses petits-enfants Hugo Brunet (Angélique Morin), Sarah Brunet (Jason Pollack), Philippe Trottier et William Trottier (Judith Michaud), ses arrière-petits-enfants Élya, Floriane et Lily-Rose, ainsi que de nombreux parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.