FITZ-MORRIS, Denis



De Blainville, le 29 novembre 2021, à l'âge de 58 ans, est décédé entouré des siens M. Denis Fitz-Morris, conjoint de Mme Lise Cormier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Carole (J-F) et Catherine (Alex), ses petits-enfants Noémy, Nathan, Loïck et Charly, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 décembre de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 11 décembre, à 16h dans le salon. La mise en columbarium suivra tout de suite après.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la l'Association Pulmonaire du Québec.