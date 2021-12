BOILEAU, Charles



Monsieur Charles Boileau, dernier de sa fratrie, est décédé le 26 novembre à l'âge de 86 ans. Il est le fils de Maria Raymond et d'Antonio Boileau et époux de feu Françoise Leblanc.Il laisse dans le deuil ses nièces et neveux: Claudette (Roger), Serge, Carole (René), Paul (Danielle), Normand (Ghislaine), Jean, André (Nadia), Marie-Marthe (Michel), Carmen et Stéphane (Julie) ainsi que de nombreux amis des Appartements Angus.Charles fut un cheminot du Canadien National pendant 40 ans. Il a toujours gardé une passion pour les locomotives à vapeur. Il s'impliqua dans la communauté chrétienne des Saints-Martyrs-Canadiens et dans des comités des Appartements Angus. Il laisse un bon souvenir par sa gentillesse, sa bonne humeur, son sens de l'humour, particulièrement envers les femmes.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 décembre 2021 de 13h à 15h30. Les funérailles suivront à 16h en l'église de La Visitation au 1847, boul. Gouin est.À la mémoire de Charles, des dons à la Fondation Maison Gilles-Carle seraient appréciés.info@fondationmaisongillescarle.org