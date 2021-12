MIHALUK, Jean



Le 26 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean Mihaluk.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane, ses soeurs, Rose-Marie (Marc), Marie-Anne, son frère Pierre (Lisette), ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres dimanche, le 12 décembre, de 13h à 16h à505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h au salon.