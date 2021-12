BARIL, Claude



À Longueuil, le 21 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Baril, époux de madame Suzanne Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Dominique), Michel et Josée (Mike), ses petits-enfants Vanessa, William et Mathieu, sa soeur Suzanne (Jacques), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille désire remercier toute l'équipe du 4e étage du CHSLD Mgr Coderre pour les bons soins prodigués.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 17 décembre 2021 à partir de 10h, suivi des funérailles à 14h à la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, ch. Chambly/rue St-Charles.