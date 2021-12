CHENAIL, Yolande



À Ste-Clotilde-de-Châteauguay, dans la pénombre de la nuit du 4 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, elle est partie rejoindre son grand amour. C'est avec un profond chagrin que l'on vous annonce le décès d'une grande dame, notre mère, Yolande Chenail épouse de feu David Chenail et fille de feu Laurier Chenail et feu Blandine Laplante.Elle manquera à ses enfants: Lise (Sylvain), Johanne, Édith (Denis) et David jr. (Chantal) ainsi qu'à ses petits-enfants: Tommy (Annie), Maxime (Jessica), Jo-annie (Michael), Noémie (Marc-Antoine), Molly, Mickael (Andréeanne) de même qu'à ses dix arrière-petits-enfants.Elle laisse également sa soeur Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 18 décembre 2021 à 14h en l'église paroissiale de Ste-Clotilde-de-Châteauguay. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de midi. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse où elle reposera aux côtés de son amour, David.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131