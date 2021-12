CARRIÈRE, Huguette

née DeRepentigny



À Huntingdon, le 30 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée Huguette Carrière née DeRepentigny, épouse de Yves Carrière, fille de feu Albert DeRepentigny et feu Fabiola Lemieux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Charles (Valérie Renaud), Jean-René (Kim Lanteigne) et Geneviève, ses petits-enfants Paul-Antoine, Laurent, Rose, Hugo et Abigail, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 14 janvier de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 15 janvier de 9h30 à 10h30, au170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les funérailles auront lieu le samedi 15 janvier à 11h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon.Inhumation au cimetière de Sainte-Barbe à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons Aux Dames Auxiliaires du Centre hospitalier du Comté de Huntingdon ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc.