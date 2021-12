LETARTE, Suzanne née Richer



À l'hôpital Pierre-LeGardeur, le 21 novembre 2021, est décédée à l'âge de 73 ans, Suzanne Richer, tendre épouse de Guy Letarte.Elle laisse également dans le deuil, ses 2 belles-soeurs, Pierrette Girard (feu Régent Richer) et Louise Letarte, ses nièces Manon et Chantal Richer, Caroline Drouin, son neveu Pierre-Luc Drouin ainsi que sa petite-nièce Alexandra Richer et ses deux petits-neveux Philippe Richer et Brendon Drouin.La famille recevra les condoléances le samedi 11 décembre en l'église Saint-Donat, 6805 de Marseille, Montréal de 13h à 14h. Suivront les funérailles à 14h.Son époux désire exprimer toute sa profonde gratitude au personnel médical de l'hôpital Pierre-LeGardeur pour les soins exceptionnels qui lui ont été prodigués.