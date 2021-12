CYR-ROY, Thérèse



À Terrebonne, le 21 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Thérèse Cyr-Roy, épouse de feu Léopold Roy.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Pierre (Lise), Daniel (Maryse) et Jocelyne (Alain), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Rémi, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre 2021 de 14h à 17h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNEwww.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Sud Lanaudière, formulaires disponibles au salon.La famille désire remercier spécialement tout le personnel de la Résidence Jo-Li pour les excellents soins prodigués avec beaucoup de bienveillance.