PERRIER, Denise née GIRARD



De Saint-Placide, le 30 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Girard, épouse de feu M. Sylvio Perrier.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude et Sylvain (Jaya), ses petits-enfants Emy, Laurent et Zaira, ses belles-soeurs Marie, Gratia et Ghyslaine, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Son attachement à sa famille, ses années passées dans l'enseignement et son dévouement sans failles à son époux Sylvio tout au long de sa maladie sont mémorables.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 décembre de 12h à 15h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.