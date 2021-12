Armes à feu: pas le moment d’assouplir la loi

C’est à n’y rien comprendre. Au moment même où le problème des crimes par armes à feu dans les rues soulève inquiétude et indignation, le gouvernement canadien veut assouplir la loi. Quel message à envoyer aux gangs de rue et autres criminels qui sévissent à Montréal et dans les autres grandes villes du Canada !

Six ans plus tard, Justin Trudeau est encore obsédé par l’idée d’effacer toutes les actions de Stephen Harper. Harper avait durci ces lois et imposé des peines minimales. Les libéraux s’appliquent à faire l’inverse. Dans le cas de crimes liés aux armes à feu, le moment est particulièrement mal choisi.

Justin Trudeau était à Montréal il y a quelques semaines pour rencontrer la mairesse Valérie Plante. Elle semblait pourtant confiante d’avoir été écoutée et entendue.

Monsieur Trudeau était avec des proches des victimes de Polytechnique lundi soir. Je ne pense pas qu’il se soit vanté de la nature du projet de loi que son ministre de la Justice s’apprêtait à redéposer.

Le projet de loi présenté hier par David Lametti est une reprise du projet de loi 22 déposé l’an dernier, et mort au feuilleton. Son objet premier est d’établir des peines moins sévères pour des infractions en matière de drogue. Mais pour des raisons idéologiques, le projet de loi réduit aussi les peines pour certains crimes liés aux armes à feu.

La réalité dans la rue

Dans le dernier mois, un adolescent a été abattu à bout portant en pleine rue, à Montréal. À Laval, un tireur a vidé son arme dans une bibliothèque publique, en pleine heure d’affluence pour les familles.

Il ne se passe pas une semaine sans que des échanges de coups de feu ne perturbent la vie dans un quartier ou l’autre de la métropole. Cette flambée de violence armée a fait des victimes, dont certaines totalement innocentes. Morts pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment.

Cette montée de violence armée affecte aussi le sentiment de sécurité. On aura beau vouloir rassurer la population en citant des statistiques issues d’époques complètement différentes, les habitants des quartiers chauds vivent avec un fond d’inquiétude. Même des jeunes disent avoir modifié leurs habitudes de sorties ou de déplacements.

Pas nerveux

Ce qui me frappe, c’est le niveau de confiance qui semble régner chez ces gangs de jeunes, armés, nouveaux adeptes d’une vie criminalisée. Crainte d’être arrêtés par la police ? Aucune. Crainte d’aller en prison ? Aucune.

Autrefois, lorsque les activités du crime organisé devenaient le centre d’intérêt du monde politique, des médias et de la police, les criminels se tenaient plus tranquilles pendant un temps. Ils préféraient se faire oublier.

Présentement, les groupes criminels qui sévissent se contrefichent de cette pression publique. Ils sont confiants que la police n’interviendra pas. Ils continuent leurs activités. Et lorsqu’il le faut, ils sortent l’arme à feu et tirent.

Nous aurions pensé que nos élus travailleraient à renforcer les lois pour sécuriser les villes. Depuis hier, c’est le contraire qui est étudié à Ottawa. Curieux message !