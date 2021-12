PILOTTE TOUSIGNANT, Claire



À Montréal, le 17 novembre 2021, est décédée à l'âge de 81 ans madame Claire Pilotte Tousignant.Outre son époux, monsieur André Tousignant, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Caroline), Claude (Heidi), ses trois petites-filles Billie, Lili-Mei et Lou-Anne. Elle laisse aussi ses frères Robert (Viviane), Normand, ses beaux-frères Serge (Suzanne), Normand (Michèle), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Claire a livré un combat contre le cancer pendant plus de 8 ans. La famille souhaite remercier tout le personnel de l'oncologie de l'hôpital Maisonneuve Rosemont pour leur professionnalisme et dévouement.L'urne a été mise en niche par la famille proche le 3 décembre 2021 à 14h20, au Columbarium du cimetière Le repos Saint-François d'Assise situé au 6893, rue Sherbrooke Est à Montréal.