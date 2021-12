Bill Belichick : le génie du football moderne

Bill Belichick est l’un des hommes de football les plus respectés avec ses 30 années passées sur les lignes de côté dans la NFL. L’entraîneur-chef a prouvé une fois de plus qu’il pouvait être considéré parmi les plus grands quand ses Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont défait les Bills de Buffalo, lundi.

Durant l’épisode de mercredi du balado «Du champ gauche», présenté sur les ondes de QUB radio, l’expert de TVA Sports Denis Casavant a défendu son point. Selon lui, Belichick et son bon ami Nick Saban (du Crimson Tide de l’Alabama) sont les deux meilleurs instructeurs des 30 dernières années.

Avec le vent et la neige qui gênaient le travail des joueurs, le pilote de 69 ans n’a pas hésité à complètement changer de stratégie pour miser sur un jeu terrestre efficace et une défensive solide.

C’est ainsi que le quart-arrière Mac Jones n’a tenté que trois remises aériennes et que ses porteurs de ballon ont effectué 47 courses. Les Patriots l’ont finalement emporté 14 à 10.

«C’est toujours ça avec les Patriots. On va attaquer la faiblesse de l’adversaire. Bill Belichick dit : “comment on va battre l’adversaire?”. On change le plan de match à toutes les semaines. Ce n’est pas une équipe qui va s’obstiner à gagner de seulement une façon. C’est la recette gagnante, c’est pourquoi Bill Belichick est le plus grand entraîneur-chef de l’histoire de la NFL», a affirmé Casavant.

Deux grands

Six fois champion du Super Bowl, Belichick a des arguments de son côté lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur entraîneur de tous les temps. Les «Pats» ont dû s’adapter au départ de Tom Brady l’an dernier, mais ils ont rebondi en 2021, comme en témoignent leur fiche de 9-4 et leurs sept victoires consécutives.

Belichick et Saban se sont côtoyés il y a 25 ans lorsque le premier agissait à titre d’entraîneur-chef des Browns de Cleveland et que le second était son coordonnateur défensif. À la tête du programme de football d’Alabama depuis 2007, Saban a mené le Crimson Tide à six championnats nationaux.

Samedi, ses protégés ont défait les Bulldogs de l’Université Georgia par la marque de 41 à 24, en finale de la Southeastern Conference (SEC).

«Belichick et Saban ont démontré en fin de semaine qu’ils sont les meilleurs entraîneurs – un dans la NFL et l’autre dans la NCAA – des 30 dernières années, et on peut probablement dire, de l’histoire», a conclu Denis Casavant.

