MESSIER, Daniel



De Varennes, le 2 décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Daniel Messier, membre des Chevaliers de Colomb, du 4ième degré conseil 1806 Léon Labarre, époux de madame Denise Picard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Valérie Ducharme), Karine (Simon Brosseau) et ses petits-enfants Coralie, Maryse, Arianne, Valérie, William et Cédric, ses frères Jean-Pierre (Denise), Yvan (Odette), sa belle-soeur Sylvie (Michel), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941le vendredi 17 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 18 décembre de 10h30 à 14h.Les funérailles auront lieu le samedi 18 décembre à 14h30 en la basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne, Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne.