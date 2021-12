«C’est exceptionnel», –Jake Allen

Marc-André Fleury qui atteint le plateau des 500 victoires dans un amphithéâtre qui ne lui a jamais vraiment souri. L’histoire aurait beau être fantastique, elle n’empêche pas Jake Allen de souhaiter qu’elle ne se produise pas.

« Tôt ou tard, il va atteindre ce plateau. Je souhaite seulement que ce ne soit pas demain [jeudi] », a lancé Allen à la veille de cet affrontement contre les Blackhawks de Chicago.

Le souhait du gardien du Canadien de voir son vis-à-vis échouer à sa deuxième tentative de signer sa 500e victoire ne l’empêche pas de reconnaître l’exploit du Québécois.

« C’est exceptionnel. C’est un défi de taille de jouer aussi longtemps dans cette ligue et d’être constant. Le plateau des 500 victoires, il sera le troisième à l’atteindre derrière Brodeur et Roy. »

Pour parvenir à une marque aussi prestigieuse, il faut plus que de la longévité et de la constance. Il faut avoir eu la chance d’être tombé au sein d’une bonne équipe et d’y demeurer pour une longue période. Ce fut le cas tant pour Fleury que pour Roy et Brodeur.

Allen, un vétéran de neuf saisons dans la LNH, est bien placé pour comprendre la particularité de ce haut fait d’armes. Âgé de 31 ans, il affiche 164 victoires au compteur.

Chez les gardiens actifs, cela lui confère le 22e rang du circuit. Au sein de cette même liste, celui qui suit Fleury a pour nom Carey Price. Il lui faudra 140 autres victoires pour enregistrer la 500e de sa carrière.

Record inatteignable

Seulement trois gardiens dans l’histoire de la LNH ont signé 500 victoires. À quoi peut-on comparer cette marque pour un joueur ?

« Bonne question. C’est difficile de mettre le doigt précisément dessus. Ces trois gars-là sont au sommet de la liste des victoires. C’est probablement l’équivalent des trois meilleurs pointeurs de l’histoire », a estimé Allen.

Considérant que Wayne Gretzky (2857), Jaromir Jagr (1921) et Mark Messier (1887) occupent le podium, ça donne une bonne idée de la grandeur de cette réalisation.

Si Fleury parvient à continuer d’accumuler les victoires, il peut espérer rejoindre les 551 gains de Roy. Toutefois, les 691 victoires de Brodeur semblent, à l’image des 2857 points de Gretzky, inatteignables.

« C’est un record qui ne sera jamais battu. Même si on devait instaurer des saisons de 100 matchs. Le jeu est plus dur et plus rapide. Et il n’y a plus de gardiens qui disputent 75 matchs par saison. »

Sauf que, de nos jours, il n’y a plus de matchs nuls. Ce qui pourrait donner une mince chance à un éventuel prétendant.