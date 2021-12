Chaîne d’approvisionnement: la Caisse de dépôt investit dans la société QIMA

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mercredi un investissement dans le marché en forte croissance de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

L’investissement du bas de laine des québécois dans QIMA permettra à une société opérant dans le marché des tests, de l’inspection et de la certification (TIC), de poursuivre son plan de croissance et consolider sa position de fournisseur de premier plan dans l’industrie.

L’entreprise basée à Londres compte plus de 15 000 clients dans plus de 120 pays à qui elle permet, grâce à sa plateforme SaaS, d'avoir une visibilité en temps réel sur l'ensemble de leur écosystème d'approvisionnement.

La transaction opérée en partenariat avec le fondateur de QIMA et des membres de l’équipe de direction a été soumise aux approbations réglementaires, selon un communiqué de la CDPQ.

«Avec cet investissement, nous sommes ravis de nous associer à QIMA et à sa solide équipe de direction, alors qu'ils continuent de soutenir un large éventail de clients à travers le monde en offrant des données rapides, précises et transparentes qui s'avèrent essentielles pour garantir des produits de qualité qui améliorent le niveau de confiance et de sécurité des consommateurs», a indiqué Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

«Avec le soutien de la CDPQ, QIMA est dans une position unique pour aider. En combinant une plateforme technologique de pointe avec la présence sur le terrain de nos experts mondiaux, nous continuerons à apporter plus de transparence et de traçabilité aux produits que les consommateurs utilisent chaque jour», a réagi le fondateur et chef de la direction de QIMA, Sébastien Breteau.

