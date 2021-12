Comment expliquer une telle dichotomie dans le discours ?

Je suis abonnée aux réseaux sociaux depuis plusieurs années et j’ai vu leur qualité se dégrader considérablement au fil du temps. À telle enseigne que présentement, je suis sur le bord de fermer mon compte, tellement ce que j’y lis me met mal à l’aise. Quand je pense que mes propres petits-enfants sont quotidiennement abreuvés par ça, je crains pour leur avenir. Comment peut-on en tant que société, prôner la bienveillance d’une part, et accepter cette horreur d’autre part ?

Grand-maman déçue des humains d’aujourd’hui

Vous savez, avant de vous résigner à fermer votre compte, vous pouvez commencer par bloquer les importuns qui viennent le polluer. Ça pourrait vous éviter d’avoir à vous priver d’un loisir que vous aimez. Quant à vos petits-enfants, soyez vigilante à discuter de ça avec eux pour les rendre conscients des dangers d’une telle contamination.