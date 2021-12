Comment forcer notre père à réagir?

J’ai 45 ans, je suis l’aînée, mon frère a deux ans de moins, et nous avons tous deux des conjoints et des enfants. Nos parents sont âgés et à la retraite. Aussi loin que je remonte dans le temps, je me souviens de chicanes mémorables entre eux, avec la vague impression que c’était mon père qui criait le plus fort.

Puis le temps et la maturité aidant, je me suis rendu compte que ma mère était celle qui faisait tout en catimini pour mettre notre père à bout. Mon frère m’a d’ailleurs un jour confirmé que ça faisait longtemps qu’il s’était rendu compte que la mauvaise dynamique entre eux était majoritairement commanditée par notre mère.

On a longtemps cru, lui et moi, que nos parents finiraient par se séparer, surtout quand nous avons quitté la maison. Mais ça n’est jamais arrivé. Ils sont aujourd’hui tous deux à la retraite depuis un bon moment déjà, et mon frère et moi nous abstenons au maximum de les visiter, tant l’atmosphère est devenue pourrie entre les deux.

Notre mère est en colère à plein temps et notre père, qui criait jadis pour se défendre, est devenu complètement amorphe devant les assauts de sa femme. Comme s’il avait démissionné une bonne fois pour toutes. Il perd peu à peu du poids en même temps que de l’énergie pour lutter contre sa furie, et je me demande où ça va s’arrêter, pendant que mon frère et sa femme évitent de les visiter tant c’est devenu irrespirable chez eux.

Comment pouvez-vous m’expliquer que mon père, un homme par ailleurs intelligent, puisse accepter de se faire traiter ainsi sans réagir, par une femme aussi toxique que ma mère ? Quand je lui en parle, il me répond que je connais mal sa femme, et qu’elle n’est pas aussi terrible qu’elle en a l’air. Qu’il s’en est toujours accommodé sans se sentir frustré. Quoi inventer pour le rendre conscient de l’effet qu’elle a sur lui puisqu’il se meurt à petit feu ? Pour qu’il comprenne, est-ce qu’il va falloir que mon mari et moi fassions comme mon frère et sa femme en cessant de les visiter ?

Anonyme désemparée

Rien ne dit que votre mère soit véritablement une personne toxique. Une relation de couple, ça résulte de trois éléments : deux personnes et ce qu’ils produisent en interagissant. Leur relation peut être toxique sans que ni l’un ni l’autre ne soit toxique. Et comme vos parents ont une très longue habitude de vie en commun, ils ont probablement raffiné leurs façons de faire l’un avec l’autre au point de mystifier tout le monde. Fort probablement que leur façon de réagir l’un envers l’autre est devenue leur seul et unique moyen valable de communiquer et qu’il leur est individuellement nécessaire pour survivre. Il se peut que devant l’absence de visiteurs, ça réveille enfin votre père, mais rien n’est moins certain. Si vous êtes véritablement le seul réconfort de ce dernier, pensez-y sérieusement avant d’agir.