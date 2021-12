Cybersécurité: les PME moins outillées face aux cybermenaces

La majorité des petites et moyennes entreprises ont affirmé avoir subi au moins un cyberincident, alors qu’à peine un tiers d’entre elles ont pris le soin de le signaler, selon un nouveau sondage dévoilé mardi.

Le sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, réalisé en partenariat avec le Centre canadien pour la cybersécurité et le Regroupement national de perspectives des chambres, vise à évaluer la résilience des entreprises face aux cybermenaces.

Le coup de sonde réalisé auprès de 468 répondants révèle que moins de la moitié (46 %) des entreprises ont un responsable des opérations quotidiennes des TI.

Plus de deux tiers des répondants n’étaient pas au courant de la disponibilité de ressources fédérales pour aider les entreprises à combattre les cybermenaces.

Les mesures les plus courantes décidées par les PME concernent la sauvegarde des systèmes et de l’information (75 %) et la mise à jour des logiciels avec installation de correction de logiciels (71 %).

Le recours à l’infonuagique est beaucoup répandu dans les organisations, puisque seulement 25 % d’entre elles n’utilisent pas encore ce service, selon le sondage.

La sécurité des documents et la gestion des mots de passe et des comptes figurent parmi les pratiques commerciales les plus courantes (62 %), alors que la contrôle d’accès physique est privilégié par 49 % des PME.

«Nos petites et moyennes entreprises sont vitales pour la relance économique et nous devons les outiller pour faire face à ces attaques et se développer dans un écosystème d'affaires en pleine transformation», a indiqué dans un communiqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.