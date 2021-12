Dane Evans sera le partant des Tiger-Cats

C’est le quart-arrière Dane Evans qui sera aux guides de l’attaque des Tiger-Cats de Hamilton, lorsque ceux-ci se mesureront aux Blue Bombers de Winnipeg, dimanche, dans le cadre du 108e match de la Coupe Grey.

Mercredi, en conférence de presse, l’entraîneur-chef Orlondo Steinauer a confirmé que l’Américain de 28 ans se retrouvera sur le terrain au détriment de Jeremiah Masoli.

Evans a pris la relève de Masoli au deuxième quart de la finale de la section Est. Il a été excellent pour permettre aux siens de revenir de l’arrière et l’emporter 27 à 19 face aux Argonauts de Toronto. Le pivot a réussi les 16 passes qu’il a tentées pour 249 verges et un touché. Il a aussi inscrit deux majeurs avec ses jambes.

«Ce ne fut pas une décision facile. Je n’aime pas décevoir quelqu’un, mais je devais prendre une décision. On me paie pour faire ça», a indiqué Steinauer.

«Il peut exécuter toutes les passes sur le terrain, a-t-il ajouté à propos d’Evans. Il est un leader différent de Jeremiah. Il amène plus d’émotion. »

En saison régulière, c’est Masoli qui avait occupé le poste de numéro 1 des «Cats». Il a amorcé neuf parties, tandis qu’Evans a effectué trois départs. David Watford a également été envoyé dans la mêlée à deux reprises, alors que les deux autres étaient ennuyés par des blessures.

«Nous avons été capables de nous entendre avec les deux [avant la présente saison]. Ils savaient qu’un seul serait le partant et que l’autre allait être déçu, a raconté le pilote des Tiger-Cats. Je me souviens de la déception de Dane après le camp d’entraînement et de l’humilité de Jeremiah.»

«Ce sont vraiment deux humains et deux quarts-arrière d’élite.»

Lors de l’affrontement de la 107e Coupe Grey, en 2019, c’est également Evans qui était le pivot des Tiger-Cats. Les Blue Bombers avaient défait le club ontarien 33 à 12 et obtenu le 11e sacre de leur histoire.

