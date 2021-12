Déneigement : la Ville justifie son opération

Bien que l’accumulation de neige soit minime dans la métropole, l’administration Plante estime qu’une opération de déneigement était nécessaire afin de prévenir une accumulation de glace.

«On ne gère pas seulement la neige, on gère surtout la glace. La température est de plus en plus imprévisible», a souligné Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements au sein du comité exécutif de la Ville.

Pour elle, c’était important afin de maintenir l’accessibilité, notamment sur les trottoirs. Elle explique qu’à ce niveau, l’administration a appris de ses erreurs passées.

«C’était très important de s’assurer qu’il n’y ait pas de gros tas de neige sur le bord des trottoirs. Ça nous a causé beaucoup de problèmes l’an passé, où tout l’hiver, on a eu [cela], et la neige empêchait l’eau de s’écouler, ce qui a créait en perpétuité de la glace sur les trottoirs», a-t-elle rappelé.

Pour l’année 2021, la Ville a prévu un budget de 177,7 millions $ pour les opérations de déneigement. L’année précédente, le montant dépensé avait été de 179,7 millions $.

De son côté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rappelé que la Ville tente de s’adapter tant bien que mal aux nouvelles réalités climatiques.

Elle a également révélé que le budget de la Ville pour la prochaine année sera présenté le 22 décembre prochain. Mme Plante ajoute qu’elle tiendra sa promesse de limiter la hausse des taxes à un taux de 2 %.

«On le sait, et on le sent, il y a une forte inflation d’anticipée. C’est une réalité qui nous préoccupe, et on veut faire notre part pour aider ceux pour qui c’est plus serré et pour laisser le plus d’argent possible dans la poche des Montréalais», a-t-elle déclaré.

L’année dernière, son administration avait appliqué un gel des taxes en raison de la situation pandémique.

