Des parents plus impliqués dans la réussite scolaire de leurs enfants pendant le confinement

La pandémie et l’enseignement à distance auront incité de nombreux parents à offrir davantage d’accompagnement scolaire à leurs enfants.

Le temps qu’ils consacrent à aider leur enfant à faire leurs devoirs a augmenté de 120 % pour les parents d’un enfant au primaire, et de 40 % pour ceux d’un enfant secondaire, qui y ont consacré respectivement 7,75 heures et 5 heures par semaine lorsque l’école se faisait à la maison.

C’est ce qui ressort notamment des résultats rendus publics mardi d’une étude nationale réalisée par le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) de l’UQAM, pour le compte d'Alloprof.

«Nous avons toujours fait équipe avec les parents pour favoriser la réussite scolaire, et on voit que cela a été encore plus bénéfique en temps de COVID», a déclaré par voie de communiqué Marc-Antoine Tanguay, directeur de la stratégie chez Alloprof.

L’organisme note également une hausse de 60 % de la fréquentation de ses services et de ses ressources, qui ont suivi la mise en application des mesures sanitaires.

«Les résultats attestent bien que durant cette période exceptionnelle, Alloprof s’est révélé être une bouée de sauvetage tant pour les élèves que pour leurs parents», a affirmé M. Tanguay.

De son côté, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, s’est également réjoui de l’influence positive qu’a pu avoir l’organisme dans la réussite scolaire. «Cette étude démontre bien l’importance de redoubler d’efforts pour offrir toutes les ressources possibles pour soutenir nos élèves», a-t-il expliqué dans une déclaration écrite.

Néanmoins, alors que les cours se sont faits de manière virtuelle, l’efficacité de la connexion internet a été un enjeu au moins occasionnel pour 30 % des élèves au primaire et pour 45 % des élèves au secondaire. De même, respectivement 70 % et 40 % d’entre eux devaient partager au moins occasionnellement leur appareil numérique consacré au travail scolaire.

