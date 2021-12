MAGNAN, Rollande

(née Muloin)



À L'Épiphanie, le 5 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Rollande Muloin, épouse de feu M. Gilles Magnan.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne, Ginette (Jean-René), Johanne (Pierre), Jocelyn (Louise), Josée (Richard) et Marie-France (Réjean), ses petits-enfants Yanick, Olivier, Audrey, Marianne et Noémie, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Huguette ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée aux5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEwww.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront le lundi 13 décembre à 11h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Heures de visites: le dimanche 12 décembre de 14h à 17h, lundi dès 9h.